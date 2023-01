El profundo lamento de un DT de Europa que le bajó el pulgar a Julián Álvarez: "Es uno de los que..."

El 2022 de Julián Álvarez fue inmejorable. El delantero cordobés se ganó un lugar en la lista de 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial de Qatar 2022 y, como si fuera poco, a sus 22 años se afianzó como delantero titular en la máxima cita mundialista.

Con cuatro goles el Araña fue clave en la obtención de la Copa del Mundo, título con el que la Albiceleste cortó la seguía de 36 años sin gritar campeón mundial. Desde su llegada a Manchester City, el atacante ha dado que hablar a nivel mundial ya que no necesitó adaptación para ingresar al campo y rendir de gran manera.

En este contexto se conoció que, en algún momento, el destino de Álvarez podría haber sido otro. En las últimas horas se conocieron las palabras de David Moyes, actual director técnico del West Ham, quien aseguró que le recomendaron fichar al hombre de la Selección argentina pero dio su negativa.

"El año pasado sumé a un nuevo scout que me recomendó fichar a Julián Álvarez, de River Plate. Lo seguí, lo miré mucho y era muy bueno, con mucha técnica. Pero pensé que, si bien hacía muchas cosas buenas, no era el centrodelantero que queríamos", comenzó quien supo dirigir al Manchester United.

Además, sobre la situación del hombre de la Selección, sentenció: "Teníamos a Michail Antonio, que lo estaba haciendo bien... A veces, los jugadores cambian en seis meses, pero hay que decir que hay jugadores que uno descarta y después no terminan teniendo un éxito real. Pero Julián Álvarez es uno de los que me arrepiento porque fue solo hace un año o un poco más, y decidí que no era el que necesitábamos".