La advertencia de Toby Price a Kevin Benavides y Skyler Howes tira la toalla

Toby Price (KTM) afirmó que en la penúltima etapa del Rally Dakar 2023 tenía que "atacar" para intentar conservar el liderato y, a la vez, le envió una desafiante advertencia a su compañero de equipo Kevin Benavides, con quien tiene una gran relación desde que ambos comparten el Red Bull KTM Factory Racing.

"Fue una buena carrera y será una gran definición. No es nada 12 segundos, me gustaría que sean 12 minutos, pero hay que esperar y ver. Fueron dos semanas largas", contó y avisó: "No habrá órdenes de equipo mañana, todo será full gas y dependerá de nosotros. Estamos felices y preparados para la última etapa".

Toby Price derrapa en las dunas.

"He cometido un pequeño error en el kilómetro 130 y me he alejado un poco. También me he caído mientras subía una duna. En este punto del rally, había que atacar para conservar el liderato en la general", comentó el aussie, ganador en dos ocasiones del rally, en los años 2016 y 2019.

Además explicó que fue una especial "complicada" porque "las dunas estaban blandas y era fácil quedarse atascado". "El rumbo también era difícil de mantener. He atrapado a los que me precedían en el kilómetro 90 y me he dicho que tenía que agarrar las riendas y atacar hasta el final. Estoy contento, he dado el máximo todos los días desde el comienzo del rally", cerró.

Skyler Howes tiró la toalla.

El estadounidense Skyler Howes, el piloto que más jornadas ha estado al frente de la general, consideró que se ha quedado sin posibilidades de ser campeón en la última jornada. "Lo he dado todo. En la primera parte me he caído, me he quedado atascado en una duna. He llegado al accidente de Matthias (Walkner) y Kevin (Benavides) estaba con él. A partir de ese momento he ido nervioso porque íbamos en una dirección con dunas rotas, saltos grandes y, bueno, no me quería lesionar", reveló.

Y agregó: "En ese momento tenía ganas de atacar, pero también de llegar entero. Estaba un poco nervioso. Al final he atacado, pero algunos errores me han retrasado. Puedo volver a casa y saber que he dado lo mejor de mí. La última etapa va a ser muy rápida, no creo que pueda cambiar las cosas y el resultado de hoy va a ser decisivo".