Chicho Serna y una picante frase sobre el futuro de Agustín Rossi en Boca: "Hay que preguntarle..."

La firma del precontrato de Agustín Rossi con el Flamengo hizo mucho ruido en el mundo Boca. Durante los últimos días mucho se habló sobre el futuro del arquero en el club y quien rompió el silencio fue Mauricio "Chicho" Serna, integrante del Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme. El exvolante fue claro, picante y explicó detalles de la negociación.

"Está muy claro todo el esfuerzo que hizo el club. De la propuesta inicial a la última, cambió completamente, hubo una mejoría muy grande", deslizó y detalló: "Hicimos un gran esfuerzo, se hicieron muchas propuestas y se mejoraron. Tratamos de llegar a satisfacer a su agente y a Agustín, pero no fue suficiente parece. Ha tomado una decisión con su agente, ya lo hicieron público".

Luego, al ser consultado sobre si seguirá jugando en Boca, lanzó una fuerte frase: "Si juega o no, eso no lo defino yo. ¿Qué pensarán nuestros hinchas? Hay que preguntarle cómo se sienten, pero hay que seguir, no nos podemos quedar en un nombre. Hay que seguir, este es el Mundo Boca y hay que ir adelante con todo".

También se refirió sobre la falta de refuerzos, elogió al plantel y se mostró feliz por el debut de Romero: "Nosotros estamos felices con el plantel que tenemos. Es el actual campeón. Venimos de una gran pretemporada y estamos tranquilos. Este grupo ha hecho un gran esfuerzo y sabemos cual es el camino. Se habla mucho, pero estamos felices con el plantel que tenemos”.

"El debut de Sergio fue la mejor noticia indudablemente. No sólo para Boca, sino para el fútbol argentino. Espero que este sea el despunte que él necesita. Nos dio tranquilidad", cerró el colombiano.