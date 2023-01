Franco Caimi sufrió una dura caída que pudo costarle la carrera

Pasó otro día en Arabia Saudita y Franco Caimi no la pasó nada bien en la 12da especial del Rally Dakar. El mendocino finalizó en la 13ra posición, pero durante la acción protagonizó un duro accidente que pudo dejarlo fuera de competencia. El piloto de Hero contó lo que ocurrió y confesó que padece dolores en su tobillo y la rodilla.

"Tuve una caída importante a la mitad de la etapa y me lastimé el tobillo, y la rodilla. En la cresta de una duna me dio mal la luz, salté para abajo y eran como tres pisos. Así que tuve que soltar la moto y caí de pie en la otra duna. Pero un cortado muy, muy grande Es el mayor susto que he tenido desde que practico la disciplina. Ahora a recuperar con los chicos y pensar en mañana", expresó.

Además, el mendocino habló de la exigencia de la competencia y reflexionó: "Es todo un desafío físico y mental, sobre todo a este nivel de la carrera. Pero bueno, con esa motivación extra que quedan dos etapas, viene siendo un Dakar bastante duro, así que la verdad es que poniéndole todo".

"El airbag estalló cuando estaba por caer, así que ahora vamos a repararlo para mañana. Me duelo la rodilla y tobillo. Y bueno con alguna cosita extra que ya venía trayendo de antes con el hombro, la espalda. Pero bueno, esto es así. Estamos acostumbrados así que es una mancha más al tigre", cerró entre risas.

Con el resultado obtenido en la jornada, Caimi se mantiene en la duodécima colocación de la clasificación general de las motos, pero tiene al décimo a media por lo que seguramente intentará recuperar energías y apretar para llegar con chances de meterse en el top ten el próximo domingo.