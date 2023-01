El desopilante comentario de Tagliafico sobre Lautaro y los penales con Países Bajos: "El arquero qué..."

A poco menos de un mes de la final del Mundial de Qatar 2022, que significó la tercera estrella de la historia para la Selección argentina, fue uno de los campeones del mundo quien recordó las definiciones por penales del equipo de Lionel Scaloni. La Albiceleste, ante Países Bajos y Francia, tuvo que definir su futuro a través de la tanda de disparos desde los doce pasos.

Nicolás Tagliafico, quien fue titular el pasado 18 de diciembre en el estadio Lusail, compartió una transmisión en vivo junto al streamer Luquitas Rodríguez. En la misma el lateral izquierdo recordó algunos momentos de la máxima cita mundialista y, además, se animó a bromear contra Lautaro Martínez.

Con respecto al mano a mano contra los neerlandeses, donde el Toro fue el encargado de la ejecución final, bromeó: “Dunfries le fue a hablar a Lautaro en un momento y son compañeros del Inter, a lo mejor le dijo algo en italiano. El arquero qué le puede decir a Lautaro, si Lauta de pedo habla español”.

“Era un partido en donde las cosas eran de los dos. Yo no reacciono si no me haces nada. Cada vez que uno de nosotros iba a patear un penal, como que se le acercaba y le decían algo, igual no entiende nadie inglés así que no sé que iban a decir”, añadió Tagliafico sobre las polémicas que se dieron en aquel encuentro.

Como era de esperarse, al hablar de los penales, era inevitable no referirse a la figura de Emiliano Martínez: “Yo no esperaba nada de sus bailes, yo quería que ataje. Yo ni los vi los penales en la final, cerré los ojos. Los festejitos y todo eso lo vi después. Lo único que hice cuando ganamos fue sacarme la pechera y correr a abrazarlo”.

Para finalizar, Tagliafico se refirió a la gran capacidad de la Selección argentina de mostrar diferentes facetas de juego y su facilidad para adaptarse a distintos esquemas: “Nosotros sabíamos tener la pelota y también recuperar y salir de contra que te liquidábamos. Es lo mas lindo que le vi a la Selección, es una Selección que no tenía una idea fija. Vamos cambiando, rotando, en un momento defendés y salís de contra, en otro tenés la posesión y así a un rival le armas un quilombo...”