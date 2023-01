El prode de los campeones del mundo: Nicolás Tagliafico reveló al ganador

Al igual que la mayoría de los fanáticos distribuidos a lo largo y ancho del mundo, los jugadores de la Selección argentina armaron su prode interno en la previa del Mundial de Qatar 2022. En las últimas horas el encargado de revelar detalles del mismo fue Nicolás Tagliafico.

El lateral izquierdo, actualmente en el Lyon de Francia, realizó una transmisión en vivo y, en su diálogo con los seguidores, contó del juego interno que disfrutaron los campeones del mundo. El exjugador de Banfield e Independiente, en nuestro país, también dio detalles de lo que sucedió tras la derrota en el debut.

Para comenzar, Tagliafico dio a conocer el detalle que hasta el momento no se había dado a conocer: "Hubo un prode, no sé si se enteró la gente. Hubo un prode que empezó desde el primer partido, después del partido con Arabia dijimos ‘bajen el prode, no jugamos más’".

Rápidamente, el lateral izquierdo titular de la final ante la Selección de Francia en el estadio Lusail, contó el momento en el que decidieron retomar la actividad: "Pero después, cuando le ganamos a México, se empezaron a anotar de vuelta todas las cosas. Y creo que ganó Alexis Mac Allister con dos puntos más”.