Sorpresa en el Mundo River: el motivo oculto por el que De la Cruz no jugó ante Monterrey

No lo avisó River de manera oficial, pero una mala noticia sorprendió a los hinchas después del partido amistoso en Austin contra Monterrey. Es que Nicolás De la Cruz fue operado de rodilla después del Mundial de Qatar 2022 por una molestia que tenía antes de ese mismo torneo, y por eso se sumó más tarde a la pretemporada con el Millonario.

La noticia la dio el periodista Juan Cortese en TyC Sports y llamó la atención de varios: "El caso de De la Cruz es emblemático. Más allá de todavía no estar a tope físicamente, últimamente nos enteramos que tuvo una intervención mínima, pero una limpieza al fin de su rodilla después del Mundial".

En ese sentido, el futbolista arrastra esa molestia en su rodilla derecha desde antes de la Copa del Mundo: "Está claro que se estaba recuperando de esa pequeña intervención en la rodilla que no lo dejó estar en plenitud antes del Mundial, pero que si él tomaba la decisión de operarse antes de Qatar, por supuesto que se perdía la cita mundialista, así que tomó la decisión de hacerlo después y por eso está retrasado", explicó el cronista.

Por otra parte, De la Cruz todavía tendría bastante tiempo de recuperación por delante y no llegaría al debut oficial del equipo de Martín Demichelis en la primera fecha de la Liga Profesional, el domingo 28 de enero ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Cortese, sobre la vuelta del jugador, dudó: "Yo no sé si llega a la primera fecha. De hecho, fue una intervención que quizás en otro momento, si la obviaba, se le iba a complicar mucho más en el medio de la competencia. Entonces decidió el propio De la Cruz operarse antes de reincorporarse a River. Fue una operación mínima, apenas una limpieza, no es ni siquiera una artroscopia pero sí necesitaba hacerlo porque si no la rodilla no le iba a responder durante la temporada".

"Prefirieron, en este contexto, que la decisión la tomara antes de la temporada oficial, aún perdiéndose la primera parte de estos trabajos. Será difícil entender que, si no juega el próximo martes (NdeR: River jugará un amistoso ante Vasco Da Gama de Brasil en el Orlando City Stadium), una semana después lo haga. Me parece que por el uruguayo vamos a tener que esperar un poco más", detalló el periodista que cubre la actualidad del Millonario.