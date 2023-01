Miguel Ángel Russo y una “picante” diferencia entre Maradona y Messi: “Lionel está protegido por las…”

Con aún el tema del tercer Mundial ganado por la Argentina muy presente, a Miguel Ángel Russo, director técnico de Rosario Central, le preguntaron desde Chile, donde el Canalla está realizando su pretemporada, qué pensaba acerca de la histórica comparación entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona y dejó una frase bastante fuerte al diferenciarlos.

Messi, por fin, tiene su Copa del Mundo.

"Messi y Maradona no se pueden discutir", arrancó diciendo Miguelo, sin ánimos de polemizar. Aunque, inmediatamente después, pronunció: "La única diferencia que encuentro es que Maradona jugó sin 'fair play' y Messi juega con 'fair play', que cambia completamente el juego. Maradona era duramente castigado. Messi está protegido por las reglas, que está muy bien, pero es la gran diferencia que veo".

"Esto no significa que uno sea más que otro, pero Maradona sufrió más y tuvo que competir en otro tipo de condiciones. Messi tuvo la suerte que no", completó Russo, quien compartió con Diego en la Selección argentina toda la fase preparatoria del Mundial de México 1986. El ex Estudiantes no terminó yendo a la Copa del Mundo.

Russo y Maradona, en la última vez que se enfrentaron como técnicos.

El Rosario Central de Russo se encuentra en plena pretemporada y este martes a las 20 tendrá su segundo partido del año, ante Coquimbo Unido, por la fecha 2 de la Copa de Verano Coquimbo 2023. Viene de empatar 1-1 ante la Universidad de Chile. Si el Canalla vence a su rival esta noche, se proclamará campeón del torneo de exhibición.

El equipo rosarino es uno de los que más actividad ha tenido en esta ventana de fichajes. Llegaron: Carlos Quintana (Patronato), Octavio Bianchi (All Boys), Facundo Mallo (Defensor Sporting) y Agustín Toledo (Temperley). Se fueron: Lautaro Blanco (venta al Elche de España), Facundo Buonanotte (venta al Brighton de Inglaterra), Mateo Tanlongo (libre a Sporting Lisboa), Gustavo Ramirez (libre a Deportivo Cali de Colombia), Michael Covea y Marcelo Benítez (libres).