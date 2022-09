Aseguran que Campazzo está en la mira de cinco equipos NBA: ¿cuáles son?

"Mi prioridad 1, 2 y 3 es seguir en la NBA", afirmó Facundo Campazzo hace un tiempo. Tras más de dos meses desde la apertura del mercado, el argentino no recibió ofertas para seguir en la mejor liga del mundo, pero él tiene claro el objetivo para la próxima temporada. Aunque no hay nada sobre el papel, desde España aseguran que hay cinco equipos que estarían interesados en el base de la Selección argentina de básquet.

Campazzo disfruta de una buena AmeriCup con la Selección y desde la NBA toman nota.

La incertidumbre por el futuro del 7 invadió a sus seguidores, a la prensa especializada y hasta a él mismo, que de todas maneras es el más tranquilo entre esas tres partes. Sin embargo, el básquet argentino amaneció este miércoles con novedades sobre su jugador predilecto: Nacho Duque, periodista del diario madrileño Marca, informó que cinco franquicias de la NBA estarían interesadas en Campazzo. Estos equipos, que ya se habrían puesto en contacto con el ex Denver Nuggets, "tienen distintos potenciales y le ofrecerían también distinto protagonismo".

Con estas novedades, la pregunta que surge es: ¿qué equipos NBA están detrás de Campazzo? En los últimos días, el periodista estadounidense Marc Stein (ESPN) propuso al base de 31 años como una opción para el último lugar que tienen los Dallas Mavericks en su plantel. El equipo liderado por Luka Doncic, excompañero del argentino en el Real Madrid, busca un tercer base experimentado que pueda manejar el balón y ofrecería un contrato de dos vías, de acuerdo al especialista antes mencionado. Las características encajan con el cordobés, pero no está claro si estaría dispuesto a arrancar de atrás en la rotación como le pasó en Denver.

Detalles importantes sobre Campazzo:

- Hay interés de cinco franquicias NBA.

- Tiene un ofertón de Euroliga.

- El Madrid no tiene sus derechos en Europa. Sólo podría igualar.

- No hay fecha límite para pagar su cláusula ni pagos anuales concretos.https://t.co/0GLVsXB1E2 — Nacho Duque (@duque_nacho) September 7, 2022

¿Qué es un contrato de dos vías? Los equipos de NBA pueden ofrecer esta condición hasta dos jugadores, quienes podrán jugar 50 partidos de los 82 que comprenden la temporada regular. Esto podría ser un punto en contra en la oferta de Dallas por Campazzo, pero hay más: los miembros de un plantel que tienen este tipo de contratos no pueden disputar playoffs, a menos que la franquicia le de un contrato regular en algún momento de la campaña.

Campazzo y Luka Doncic, una dupla que a muchos les gustaría que se repita en la NBA.

Otra franquicia que podría estar interesada en Campazzo es la de los Phoenix Suns. Pocos días atrás, el diario AZ Central de Arizona lo postuló como un refuerzo potable para los de Chris Paul, Devin Booker y compañía: "Todos los equipos pueden utilizar a alguien como Facu. [Cameron] Payne es el reemplazante de Paul, pero el podría ser el tercer base. Juega bien el pick y encuentra al resto", analizó el medio previamente citado.

Sin embargo, tanto Dallas como Phoenix fueron propuestos como destinos posibles para Campazzo por parte de los medios. Esto significa que no hay un interés confirmado de estas franquicias. Otros equipos de la NBA para los que Facundo fue postulado como una ficha interesante fueron Golden State Warriors y Atlanta Hawks.

¡Rumor de Campazzo en la NBA!



El diario AZ Central de Arizona lo coloca como un posible refuerzo de Phoenix. "Todos los equipos pueden utilizar alguien como Facu. Payne es el reemplazo de Paul, pero él podría ser el tercer base. Juega bien el pick y encuentra al resto"



uD83DuDC40uD83DuDC40uD83DuDC40 pic.twitter.com/nlRWjGF5zA — Nacho (@nachomiranda14) September 2, 2022

Si no concreta su sueño de seguir en la NBA, Campazzo siempre tendrá Europa a su alcance. De hecho, Duque informó que el argentino "maneja también una suculenta oferta de un equipo puntero de la Euroliga", además del interés del Real Madrid. Dicha institución sería el Fenerbahce de Turquía. Sin embargo, esta opción perdería fuerza ante una sorpresa mencionada por el periodista español: "Pese a que el jugador aún adeuda dinero al club blanco del pago de su salida, no tiene urgencias económicas en forma de plazos y cantidades. No existe una fecha límite para pagar su cláusula al Madrid, con lo que podría seguir abonando dinero incluso después de haberse retirado, y los pagos no son fijos. No hay una cifra estipulada cada año, sino que depende de lo que él gane cada temporada".

De ser así, la principal traba para el futuro de Campazzo en la NBA estaría resuelta. Su deuda con el Madrid ponía en jaque su continuidad en Estados Unidos porque, de acuerdo a lo que se sabía hasta el momento, las ofertas debían superar el monto que el argentino le debe a los españoles por su cláusula de salida ejecutada en 2020. Por lo pronto, habrá que seguir esperando, pero el mercado se habría activado para el 7.