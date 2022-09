El ex River que criticó a Gallardo y la dirigencia por su salida: “No es la forma que…”

Los jugadores que no renuevan contrato son un dolor de cabeza para todos los clubes. En el caso de River, Benjamín Rollheiser no llegó a un acuerdo para extender su vínculo con el club y quedó marginado del equipo de Marcelo Gallardo durante seis meses. Ahora, el joven mediocampista se desempeña en Estudiantes de La Plata y apuntó contra el Muñeco y la dirigencia por haberlo apartado del plantel profesional.

En charla con TyC Sports, Rollheiser, que salió de las inferiores del Millonario, aseguró que no hay resentimiento de su parte para con el club que lo formó, pero dejó en claro que hubiera deseado que la historia tenga otro final: "Le tengo mucho respeto a River, no me quedó bronca. A veces uno no elige las formas de salir de un club. No es la forma en que me hubiese gustado irme, pero uno tiene que priorizar su futuro, el de su familia. A veces hay que ser egoísta", afirmó.

Luego, el actual mediocampista de Estudiantes recordó cómo se tomó el hecho de ser marginado del plantel de River: "No fue fácil, cada club tiene su idea de lo que quiere y pretende de uno. Cuesta aceptar esas cosas, fueron muchos meses afuera de las canchas... uno entrenaba, llegaba el fin de semana y sabía que no tenía la posibilidad de mostrarse", expresó.

Además, Rollheiser aseguró que la decisión fue tomada por Gallardo y la dirigencia encabezada por Jorge Brito: "Son negociaciones, obviamente el club siempre va a cuidar su patrimonio y el jugador defiende lo suyo. A medida que no llegábamos a un acuerdo, hablé con los dirigentes y con Marcelo y ellos tomaron la determinación de marginarme del plantel profesional", explicó el joven de 22 años.

Tras entrenar durante seis meses a contraturno en River, Rollheiser disfruta en Estudiantes y aseguró haber tomado "la mejor decisión para su futuro". Desde su llegada a La Plata, el mediocampista jugó 17 partidos y marcó un gol.