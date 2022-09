Pity Martínez salió al cruce de la versión sobre su retiro por problemas cardíacos: “Tengo pericarditis”

Después de que en la noche de este sábado circularan fuertes rumores, provenientes de Arabia Saudita donde actualmente está jugando, acerca de que el Pity Martínez padecía una lesión cardíaca que hasta lo podía llegar a marginar de las canchas para siempre, el propio jugador fue quien tuvo que salir a desmentir estas versiones y traer tranquilidad. Informó que lo que tiene es una "pericarditis".

La historia que subió el Pity Martínez a Instagram, con la cual explicó su estado de salud.

"Pronto estaré en las canchas y más fuerte que nunca. Es una pericarditis y hay que tratarla nada más", publicó el Pity Martínez, futbolista del Al-Nassr, en su cuenta oficial de Instagram. Y agregó más distendido: "No me maten que tengo para rato",



El mendocino, ex Huracán y River, se expresó mediante sus redes sociales ya que la prensa de Arabia Saudita había informado que por este problema cardíaco, el club estaba analizando la rescisión del contrato y también puso en duda la continuidad de su carrera.



La pericarditis es la inflamación de la serosa que rodea al corazón y según la Sociedad Argentina de Cardiología necesita un mínimo de dos semanas de reposo deportivo. El Pity -uno de los héroes de Madrid para River- no jugó para Al-Nassr en las primeras dos fechas de la liga saudí y su último partido fue el pasado 29 de julio en un amistoso ante Las Palmas durante la pretemporada en España.

