La tajante aclaración de Gorosito tras la pelea del presidente de Gimnasia con el plantel: “Las deudas…”

Las últimas horas han sido movidas para Gimnasia. Tanto por lo deportivo, porque tras el 3-1 ante Independiente quedó como puntero a la espera de lo que suceda con Atlético Tucumán, como por lo extradeportivo: el día anterior al partido contra el Rojo, el presidente Gabriel Pellegrino hizo declaraciones muy fuertes en contra de los jugadores porque estos decidieron no concentrar por falta de pago. En medio de esta situación, el DT Néstor Gorosito quiso salir a poner paños fríos y dejar claro cuál es el objetivo.

Gorosito exclamó que la pelea entre dirigentes y jugadores "debe quedar puertas adentro".

"Uno siempre trata de mediar para que no sucedan ciertas cosas, a veces se puede a veces no. Las deudas existen, no es ninguna mentira. Tenemos que solucionarlo puertas para adentro, de puertas para afuera no ayuda", sentenció Pipo en la rueda de prensa posterior al partido. Y agregó: "Tenemos que mantener la calma, es un momento bárbaro. Lo que nos esta pasando no tiene que empañar el buen momento del equipo. Hablemos de fútbol, ya está”.

Pellegrino había dicho el viernes: "A estos jugadores les interesa más la guita que ganar. El Dream Team decidió no concentrar (en un tono irónico). Ahora me entero que tenemos contadores adentro del plantel", entre otras tantas bombas que tiró. El capitán Brahian Aleman, quien post 3-1 ante Independiente evitó entrar en la polémica, fue el que más la ligó: "Llegó 18 kilos de más. Lo tuvimos que hacer correr como una oveja en Estancia Chica para que bajara de peso".

Domínguez, Morales y Contín (foto) marcaron los goles de Gimnasia en el triunfo ante Independiente.

Sobre el gran presente del Lobo puntero, Gorosito comentó: "Estoy contento de llegar al primer puesto hasta el lunes. Tenemos que estar tranquilos y seguir ganando, no hay otra cosa. Tenemos que seguir trabajando, tranquilos, con humildad. Sin aparecer por todos lados, porque parece que todos están para salir campeón, menos Gimnasia. Para el periodismo, otros equipos están a 8 o 9 puntos pero todos están para ser campeón menos Gimnasia. Me gustaría que dijeran que estamos entre los candidatos, pero hasta ahora vamos bien, así que mejor si no nos nombran. Llegamos a estar primeros. Esperemos que en las últimas fechas, si Dios quiere, podamos estar ahí. El objetivo es llegar a lo máximo, espero que lo podamos hacer".

Hasta el lunes, que a las 21.30 se medirán Atlético Tucumán y Banfield, el equipo de Pipo se mantendrá como el líder de la Liga Profesional con 33 puntos. El Decano suma 32.

Por otra parte, Gorosito también habló de su renovación en el Lobo: "Yo no hablo nunca de dinero, siempre habla mi representante, aunque la guita me encanta, pero siempre habla él. Tenemos que ponernos de acuerdo en un montón de cosas, futbolísticas y del día a día. Ver cómo se sigue construyendo lo que se ha iniciado este año. A veces son generaciones y después viene un tiempito sin generaciones tan buenas como está. Nosotros tuvimos la dicha de encontrar a esta generación que juega muy bien. Esta semana se hablará con la comisión directiva porque yo también quiero definir mi futuro para poder manejarme".