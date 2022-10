El jugador de la Selección que presionó a Scaloni de cara a Qatar: "Me veo en la lista"

45 días son los que no separan del 14 de noviembre, fecha señalada para que los directores técnicos de los diferentes seleccionados entreguen la lista final de los 26 jugadores que dirán presente en el Mundial de Qatar 2022. En este contexto, y esperando la tan ansiada fecha límite, uno de los jugadores de la Selección argentina aseguró verse dentro de la nómina de futbolistas que irán por la tercera estrella de la historia.

"Me veo en la lista, no por hacerme el canchero o soberbio, sino porque es mi deseo mayor y es lo que tengo que atraer. Tengo que pensar en positivo, atraer esas sensaciones y energía. Me tengo que ver adentro por una cuestión mía", manifestó Alejandro Gómez en su diálogo con el medio Qatarsis.

El Papu fue titular en el triunfo por 3-0 ante Honduras.

Además el actual jugador del Sevilla de España, que tiene un pie adentro del listado final, expresó: "Más adelante puede pasar cualquier cosa porque hay grandísimos jugadores y porque el técnico tiene que armar una lista, pero en lo personal me tengo que ver adentro".

"Daría tantas cosas. Lo que me pidieras, lo haría. Mi sueño es estar en Casa Rosada y tirarme del balcón con la gente. Es lo que soñamos todos. Levantar la Copa en Casa Rosada, estar ahí con la gente. Después de tantos años, sería algo extraordinario", reveló Papu Gómez.

"Fue hermoso porque se jugó en un estadio emblemático como Wembley y contra un seleccionado europeo muy bueno, que se quedó afuera del Mundial por esas cosas del fútbol".

"Queríamos demostrar, estaba la polémica de que los sudamericanos no jugábamos contra los europeos. Teníamos esa cosita adentro de ‘bueno, vamos a demostrarle quiénes somos’ y salió todo redondo. Ese es el hambre que tiene esta Selección, lo veo, se palpa, el querer seguir ganando cosas, competir con los mejores, seguir en lo más alto. Se mostró en la Finalissima. Le dimos la importancia que se le debía dar, sobre todo porque fue el último título que había ganado Diego (Maradona) también"