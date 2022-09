El palazo de Tevez por la situación de Buonanotte y un sincericidio tras el 1-0 a Talleres: “Me preocupa que…”

Que se va, que no se va, que jugará en el Brighton, que sigue en el Canalla. Finalmente, Facundo Buonanotte, la joyita de Rosario Central de 17 años, no fue transferido a Europa ante la oferta del equipo inglés y Carlos Tevez, si bien está contento con seguir teniendo al juvenil, se mostró molesto por el "manoseo" que hubo con el futbolista y cometió un "sincericidio" al referirse a la victoria de su equipo 1 a 0 sobre Talleres.

Facundo Buonanotte, la figura de Rosario Central.

"Con respecto a Facu Buonanotte no me gustó el manoseo. Póngale el título a quien quieran, ustedes sabrán. Pero detrás de todo hay una persona", expresó Tevez en conferencia de prensa después del triunfo ante Talleres. Es que los idas y vueltas con el jugador, que tenía todo arreglado para irse por 12 millones de dólares a Brighton, molestaron en varios lugares: Ricardo Carloni, presidente del Canalla, bajó la negociación cuando parecía un hecho que el futbolista se iba.

Por otro lado, Tevez se refirió al 1 a 0 sobre el equipo cordobés, en el que los Canallas sufrieron de más: "Lo que me preocupa es que voy a salir con canas. Se lo dije hoy a los muchachos, lo que sufrimos para ganar cada partido".

Además, Carlitos habló sobre Damián Martínez, discutido por los hinchas, y Jhonatan Candia, quien todavía se encuentra lesionado: "A Damián lo quiero siempre en mi equipo. Podemos discutir cosas futbolísticas, pero es un jugador que se te tira siempre de cabeza. Está en camino a cambiar esta situación con la gente. Candia está mejor, empezó a correr. Empezó a trabajar con pelota. Se tiene que poner mejor físicamente. Esperamos volverlo a tener."

¿Qué sucedió con el pase de Facundo Buonanotte?

La caída de la transferencia de Buonanotte hizo estallar a Roberto San Juan, representante del jugador, quien expresó ante el alto del titular de Central: "Te diría que suena hasta payasesco. Les conseguimos una oferta inmejorable de 12 millones de dólares con una plusvalía del 20%. Imaginate, una plusvalía en la Premier League podría ser incalculable. Teníamos todo arreglado, nos habían mandado el precontrato y ahora pasa esto. Es casi cómico"

"Nos enteramos por los medios, que es lo más triste. Es una cosa realmente patética. A Carloni lo llamé y no contestó, hasta Facundo lo llamó y no le contestó. Nadie piensa en Central, la oposición usó esto políticamente y es patético. Es algo patético, está a la vista la poca seriedad de la dirigencia de Central. Los ingleses no lo pueden creer, estuvieron 15 horas reunidos para cerrar una de las mejores ventas de la historia para Central. La oferta era inmejorable", había dicho San Juan.

En un comunicado, el presidente del club rosarino había indicado por qué había decidido dar de baja la transferencia de Buonanotte: "Es mi objetivo comunicar, en mi carácter de Presidente en ejercicio del Club Atlético Rosario Central, el motivo por el que decidí que Facundo Buonanotte no sea transferido y continúe en nuestra institución".

"En primer lugar, porque soy hincha y socio como ustedes. En ese sentido amo estos colores y pretendo lo mejor para la institución. Con la decisión de NO vender a Facundo, estoy buscando hacer prevalecer los intereses de todos y todas, nuestro patrimonio y buscar un gran futuro para Rosario Central", siguió Carloni.

"Durante el entrenamiento de esta tarde tuve la oportunidad de dialogar con Facundo para manifestarle personalmente los fundamentos de ésta decisión y ver que el jugador se encuentra totalmente focalizado en conseguir grandes objetivos con el Club", agregó.

Finalmente, el titular del Canalla indicó: "Es un enorme sueño y deseo que el 2023 encuentre a nuestros juveniles compartiendo plantel con Ángel Di María y bajo la dirección de Carlos Tevez. Quiero que todos ellos sigan potenciando a nuestros jugadores de las divisiones inferiores, que sean sus espejos y modelos a seguir".