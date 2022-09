La pregunta que molestó a Gorosito tras el empate de Gimnasia con Barracas: “Yo no soy…”

Gimnasia y Esgrima La Plata sumó su tercer partido sin ganar y podría terminar la fecha a siete puntos del líder. El Lobo no pasó del empate ante Barracas Central y lo que antes era tranquiliad e ilusión comienza a transformarse en nerviosismo en el Bosque. Un ejemplo de esto fue el fastidio de Néstor Gorosito en conferencia de prensa, luego de varios encuentros en el que era él mismo quien pedía tranquilidad.

Pese al resultado no favorable, el Lobo reencontró algunos aspectos que lo llevaron a ser uno de los animadores del Torneo LPF. Los de Pipo crearon muchas chances y tuvieron momentos de buen juego que no pudieron capitalizar en el arco rival. Luego del partido, al DT le preguntaron por qué no jugó una de las joyas de Gimnasia: "¿Si ingresaba Benjamín Domínguez hubiese sido distinto?". Acto seguido, Gorosito se enfureció.

"Yo no soy adivino, soy director técnico. No sé lo que pasaba si entraba él u otro. No sabría decirte si entraba Benjamín Domínguez que pasaba o no, no soy adivino", repitió el técnico de Gimnasia, molesto por la pregunta del periodista.

Además, Pipo destacó lo realizado por los jugadores que entraron para dar vuelta un partido que empezó cuesta arriba para el Lobo: "A mi entender los que entraron lo hicieron bien, tanto Contín como Alexis Domínguez estuvieron muy bien los dos. Eric (Ramírez) también tuvo una o dos para hacer un gol".

Por último, el entrenador de Gimnasia, que tiene 37 puntos contra los 41 de Atlético Tucumán, aseguró que su equipo mereció más en la tarde del jueves: "El arquero de ellos tapó tres o cuatro chances claras, yo creo que lo más lógico hubiese sido ganar el partido". La próxima parada de los de Pipo será nada menos que Boca, escolta del Decano y contrincante directo en la lucha por el título, en el Bosque.