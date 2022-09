Salió al tío: hattrick y golazo maradoniano del sobrino nieto del Diego

Central Córdoba goleó a Aldosivi como local por 3-0 con un protagonista estelar. Hernán López Muñoz marcó un hattrick y se llevó la pelota a su casa. Uno de los tres tantos de la figura de la tarde marplatense fue un verdadero golazo que hizo disparar todas las comparaciones con Diego Armando Maradona, quien es nada menos que su tío abuelo.

Sí, hay un familiar directo del 10 en Primera División y este lunes vivió su primera gran tarde como profesional. Ante la salida desesperada de Devecchi, López Muñoz agarró de aire una pelota que venía picando y con una larguísima emboquillada puso el 2 a 0 para Central Córdoba y su cuenta personal.

Tras su actuación maradoniana, las preguntas sobre Diego no tardaron en llegar para López Muñoz: "Mi tío se hubiese alegrado por mí. Lo tengo muy presente. Siempre traté de escucharlo, siempre me pasan entrevistas o videos de él. Siempre me decía que vaya para adelante, que no me cague, que siga para adelante y que no me achique en ninguna", contó sobre su vínculo.

A su vez, el juvenil de 22 años, que hizo inferiores en River, reveló que sus familiares le encuentran similitudes futbolísticas con Maradona: "Mi abuela me dice que me parezco a él cuando engancho. Lo tengo a él de espejo. Trato de hacer las jugadas parecidas", contó.

Maradona y López Muñoz, su sobrino nieto.

El segundo tanto de López Muñoz provocó comparaciones con un golazo con el que Maradona deleitó a los futboleros: con los colores del Napoli, Diego vio adelantado al arquero del Hellas Verona y la clavó a 40 metros en la Serie A del 1985. Aunque el tiro del 10 fue más recto, ambos tantos tienen tintes maradonianos.