El mensaje de Messi a uno de los rivales de la Selección en Qatar: "Nos enfrentamos muchas veces y..."

De un tiempo a esta parte, fundamentalmente con el título de la Copa América bajo el brazo, el semblante de la Selección argentina es otro. El plantel, al cual se lo nota muy unido a través de las redes sociales, transmite confianza y mantiene una cercana relación con el público, cosa que antes no se notaba tanto. En este contexto Lionel Messi, capitán, goleador y referente del equipo de Lionel Scaloni habló con Hristo Stoichkov y tocó varios temas en la previa del inicio del Mundial de Qatar 2022.

Con respecto a la diferencia de grupos anteriores con el actual, manifestó: "Se armó un grupo lindo, fuerte, que tiene la idea muy clara, sabe cómo jugar cada partido. La mayor diferencia con los anteriores grupos es haber tenido la suerte de ganar la Copa América. El hecho de ganar te cambia todo, se trabaja de otra manera, salen las cosas automáticamente, diferente".

Sobre lo que significó cosechar su primer título con el seleccionado mayor, soltó: "En lo personal fue algo increíble, difícil de explicar. hasta el día de hoy cuando veo el momento del final y los festejos se me pone la piel de gallina y me emociono. Fue algo que peleé muchísimo, que soñé durante toda mi carrera, poder conseguir algo con la Selección. Había tenido golpes muy duros, perder finales de Copa América, Mundial... He sido muy criticado durante mucho tiempo por esas derrotas".

"Siempre son difíciles los grupos. Se hablaba mucho en el Mundial pasado, que teníamos un grupo accesible, ya pensando en lo que nos podíamos llegar a cruzar, y al final no fue cómo esperábamos. Este año tenemos un grupo muy duro, somos conscientes de eso. Es importantísimo empezar ganando el primer partido", añadió.

Sobre la Selección mexicana, rival en el Grupo C de la máxima cita mundialista, sentenció: "Jugamos contra un gran rival como México, que juega bien al fútbol, intenta sacarte la posesión, ya nos enfrentamos muchas veces y sabemos la idea de su selección y el juego que tiene. No pensamos más allá, sino ir partido a partido, pensar sobre todo en el primero y llegar de la mejor manera”.