La tajante frase de Insúa luego de la derrota de San Lorenzo en Lanús: “Hay que trabajar en…”

Luego de perder con River en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo volvió a quedarse con las manos vacías. Esta vez ante Lanús, en condición de visitante y por 2-0. En este contexto Rubén Darío Insúa enfrentó los micrófonos, tras afrontar una semana complicada que implicó acciones legales de por medio (por sus dichos contra Tinelli post derrota ante el Millonario).

"En el primer tiempo tuvimos muchas situaciones para convertir, hubo gran actuación de Monetti, tuvo una tarde muy buena. En el segundo tiempo fuimos a buscar sin mucha claridad. Tuvimos mayores opciones que Lanús, pero no convertimos. Nosotros llegamos tres veces, ellos dos y nos ganaron 2-0. Ser más ofensivo no te garantiza la victoria”, manifestó el DT.

Insistiendo en su idea de que tener mayor gente en lo últimos metros de la cancha no garantiza el éxito, añadió: "Ser más ofensivo y perder 2 a 0 no sirve mucho. Lanús ganó y es lo más importante. Tener el dominio de juego no te garantiza nada, se define en las áreas. Nos faltó eficacia".

El próximo sábado, en condición de local, el Ciclón recibirá a Huracán que viene entonado y se encuentras expectante en la lucha por el título: "Sabemos lo que significa un clásico, trabajaremos desde el lunes para llegar de la mejor manera, intentaremos volver al triunfo, que es lo más importante. Hay que trabajar en todo, en lo anímico y futbolístico, técnico".

Para finalizar, refriéndose al esquema y el plantel con el que cuenta, Insúa sentenció: "Más importante que los sistemas son las características de los jugadores. A mí me gusta adaptarme a los jugadores que tengo. Por eso San Lorenzo no juega con línea de cuatro, no tenemos laterales naturales"