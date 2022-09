El día que Insúa confesó por qué sacó a Tinelli del partido que detonó la pelea: “Lo hice jugar pocos minutos porque…”

Un conflicto que tuvo origen hace dos décadas y que sigue dando que hablar. Ese que Rubén Darío Insúa y Marcelo Tinelli no resolvieron y que llevó a que el conductor de TV llevara al entrenador de San Lorenzo a la Justicia por "daños y perjuicios". Y todo habría comenzado con un chiste que salió mal...

El Gallego Insúa había contado en 2012 por qué había sacado a Tinelli en el amistoso de 2002.

En 2002, cuando San Lorenzo tenía la llegada de Insúa como entrenador (más tarde fue campeón de la Copa Sudamericana de ese año con el Ciclón), se realizó un amistoso contra Deportivo Español para presentar a los refuerzos de ese plantel y Tinelli quiso participar. En ese momento, el conductor era furor en la televisión y quiso cumplir su sueño de jugar con la camiseta azulgrana en el plantel profesional.

El técnico azulgrana decidió que el mediático ingresara al campo de juego en el segundo tiempo en lugar de Mariano Herrón, y apenas 14 minutos después lo sacó para que entrara Rodrigo Astudillo. Por ese motivo, el conductor se habría molestado y, 15 años después, habría sido clave para que los hijos de Insúa, Robertino y Rodrigo, fueran dejados libres sin debutar en Primera.

Sorprendentemente, el Diario Olé rescató un archivo de su propia autoría donde el Gallego revelaba por qué había sacado a Tinelli de la cancha. En un diario fechado el 6 de septiembre de 2012, mucho antes de que los hijos del actual entrenador quedaran libres (fue en 2017), Insúa le contó a ese periódico: “Hice debutar en Primera a Marcelito, ja. Lo vi muy bien. Mientras él estuvo en cancha, el equipo mantuvo el arco en cero".

Y en ese sentido, el DT de San Lorenzo explicó por qué lo hizo jugar pocos minutos: "Me lo pidieron los muchachos de la producción, para enfocarle la cara cuando saliera, por si se enojaba, y así mostrarlo en el programa. Mi idea era dejarlo todo el partido...”, contó.

Años más tarde, los hijos del entrenador fueron dejados libres e Insúa acusa a Tinelli, quien en ese momento era presidente del área de Fútbol Profesional, de interceder para que eso sucediera, tomando "represalias" contra el técnico ¿por aquél cambio en 2002?

La versión de Tinelli y las desmentidas de Kuyumchoglu y Tocalli

Después de que Insúa fuera lapidario con Tinelli, a quien acusó de que "se robó todo" en un video que se filtró después de San Lorenzo - River, el Gallego aseguró que el conductor tomó "represalias" contra sus hijos por ese conflicto y se mostró muy enojado, a tal punto que no lo nombró nunca y sí lo hizo como "el expresidente que se la pasó de licencia durante casi todo su mandato".

Luego de la rueda de prensa de Insúa, Tinelli le respondió al DT mediante un mensaje de Whatsapp al periodista Pablo Giralt: "Yo no tengo ningún problema personal con Insúa. En ese famoso partido cuando él me saca yo me reí. Estoy enojado ahora porque me llamó ladrón”.

Además, Tinelli también desmintió su influencia sobre la situación que vivió Robertino, el hijo de Insúa que la rompía en Reserva y nunca llegó a la Primera de San Lorenzo: "El tema con Robertino es ajeno a mí. La determinación fue de (Fernando) Kuyumchoglu y (Hugo) Tocalli. Ellos mandaban el informe y cómo Presidente del Fútbol juvenil avalé su determinación”.

Igualmente, tanto Hugo Tocalli, excoordinador de Inferiores y secretario del fútbol profesional de San Lorenzo, aseguró en el programa Puede Pasar de D Sports Radio que él no tuvo nada que ver con la situación de Robertino Insúa: "Cuando estaba el hijo de Insúa yo no estaba en San Lorenzo".

Otro testimonio que va en contra de la respuesta del conductor al Gallego es la de Fernando Kuyumchoglu, exdirector de las juveniles del Ciclón: “A Robertino lo tuve en Cuarta y Reserva. El informe mío a fútbol profesional fue positivo. Le hicieron contrato por mi informe. Una vez que al jugador se le hizo contrato, ya no depende más del Director de Juveniles, sino de Fútbol Profesional", afirmó.