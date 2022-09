La bomba de Tevez que sorprendió a todo Rosario Central: "Voy a pensar si..."

Por cuarto partido consecutivo, Rosario Central no pudo ganar. Como local, el Canalla empató ante Platense y deambula por la parte baja de la tabla. Aunque fue más que el Calamar en el trámite, el equipo de Carlos Tevez no pudo reflejar su superioridad en el marcador, algo que causó la preocupación del DT. Sin embargo, preocupados quedaron los hinchas al escuchar una frase del Apache sobre su continuidad.

En conferencia de prensa, Tevez se mostró enojado por sumar otro partido más sin victorias, pero sobre todo por el desarrollo similar que tuvieron los últimos encuentros: "Seguimos cometiendo los mismos errores. Esperamos a que nos conviertan para reaccionar, somos superiores a los rivales, pero no podemos ganar", soltó.

Más allá del andar futbolístico, Rosario Central está inmerso en una inestabilidad política que provocó la suspensión de las elecciones. Este panorama de incertidumbre generó algunas dudas en Tevez, que sorprendió a todos al hablar de su futuro: "Me voy a juntar con mis seres queridos para tomar una decisión. Voy a pensar si estaré el viernes en cancha de Racing. No le vemos futuro, no sé con quién hablar por 11 jugadores que vencen contrato en diciembre", disparó.

Luego, Tevez se mostró muy enojado por el cambio de fechas en los comicios presidenciales y le pegó a los dirigentes y candidatos implicados: "¿Con quién tengo que hablar para armar el equipo del próximo torneo? Si las elecciones son el 18/12. Oficialismo y oposición júntense para el bien de Central. ¿Sino con quien hablo? No se puede esperar hasta el 18 de diciembre para ver quien agarra el club".

Fiel a su estilo, el Apache no se guardó nada y apuntó con munición pesada contra los integrantes de las listas, ya que el ambiente político de Central influye en el andar del equipo: "No escuché a ninguno hablar de fútbol, ni al oficialismo ni a la oposición. Quiero que se pongan de acuerdo y hagan un proyecto para el club, porque mientras tanto pueden echarme la culpa, pero los que ponen la cara son los chicos. La están pagando los pibes. Estamos solos". ¿Se termina la etapa de Tevez en Rosario?