La frase de Messi que ilusiona a todos tras el 3-0 de Argentina a Honduras: "Nos sentimos cada vez más..."

Como ya es costumbre, se puso la camiseta y volvió a brillar. Lionel Messi inició la jugada que culminó con el gol de Lautaro Martínez y, además, se despachó con un doblete en el triunfo de la Selección argentina ante Honduras por 3-0 en el estadio Sun Life de Miami. Post partido el capitán enfrentó los micrófonos y, después de romperla dentro de la cancha, ilusionó a los argentinos con sus declaraciones.

Para comenzar, el capitán resaltó el gran momento que atraviesa el equipo en la previa de la máxima cita mundialista: "Nos sentimos bien, como siempre últimamente. Con el juego cada vez más aceitado, con las ideas cada vez más claras y con un resultado positivo que siempre ayuda".

"Como todos. Con muchas ganas, mucha ilusión, mucha ansiedad porque llegue. Al mismo tiempo con tranquilidad porque sabemos que queda un tiempito y tenemos que estar bien en nuestros clubes para llegar de la mejor manera a ese momento", añadió el autor de un verdadero golazo en Estados Unidos.

"Estamos disfrutando cada momento que estamos juntos y preparándonos con seriedad cuando toca trabajar. Trabajando muchas cosas porque es la última vez que podemos estar juntos, después no va a haber mucho tiempo antes del primer partido del Mundial. Estamos aprovechando cada momento para seguir creciendo", expresó.

Sobre la gran temporada que está atravesando con la camiseta del París Saint Germain, soltó: "Me siento diferente a lo que fue el año pasado. Sabía que iba a ser así. Lo dije anteriormente, la pasé mal y no terminé de encontrarme nunca. Este año es diferente, llegué con otra cabeza, más acomodado al club, al vestuario, al juego y a mis compañeros. Me siento muy bien".

"Estamos igual que ellos, con las mismas ganas e ilusión, pero con tranquilidad. Si bien tenemos un gran equipo y un gran grupo, el Mundial es especial. Hay que ir paso a paso", fue el mensaje que Lionel Messi le envió a los fanáticos que se ilusionan con una gran performance del equipo en Qatar 2022.