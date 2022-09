El sincericidio de Messi sobre su mejor nivel en el PSG: “Esta temporada llegué con…”

Después del triunfo de la Selección argentina contra Honduras por 3-0 que lo tuvo como figura (metió dos goles y participó activamente del otro), Lionel Messi realizó una reflexión acerca de por qué él cree que no rindió según lo esperado en su primera temporada en PSG, como sí lo está haciendo en el arranque de esta segunda.

"Me siento bien, diferente a lo que fue el año pasado. Sabía que iba a ser así. Lo dije anteriormente: en un momento del año pasado la pasé mal, no terminé de encontrarme nunca y este año es diferente. Esta temporada llegué con otra cabeza, más acomodado al club, al vestuario, a los compañeros al juego, etc. La verdad es que ahora me siento muy bien y volví a disfrutar", se sinceró el capitán argentino en rueda de prensa.

Messi, que contra Houndras volvió a ponerse la camiseta de la Selección argentina después de más de tres meses, tuvo un arranque de temporada 22/23 con el PSG a la altura del jugador que es. Ya no tan goleador, pero sí determinante en la creación del juego del equipo, metió seis tantos y repartió ocho asistencias en 11 partidos. La anterior la cerró con 11 gritos y 15 pases gol n 34 encuentros.

El de esta temporada es otro Messi, el de siempre.

En este nuevo inicio con Galtier como DT, el Paris Saint Germain ganó la Supercopa de Francia y lidera tanto la Ligue 1 como su grupo de Champions League. Y lo mejor de todo, Messi "volvió a disfrutar".