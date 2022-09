El emotivo recuerdo de Berrettini sobre Federer en su despedida en la Laver Cup: "La razón..."

Los corazones de los amantes del tenis están conmovidos con el retiro del más grande de la historia. Roger Federer dejó su huella en la historia del deporte y deja el circuito profesional después de 20 títulos de Grand Slam y 103 torneos ganados, con el cariño de todos los fanáticos. Por supuesto, sus colegas lo admiran y lo tienen como ídolo. Y este sábado, en la Laver Cup, Matteo Berrettini emocionó a todos con sus palabras para el suizo y con una particular anécdota de su niñez.

"Estuve muy emocionado. Le dije por qué estaba llorando, todos estábamos llorando. La razón por la que empecé a jugar al tenis es él", explicó el italiano ante el fuerte aplauso del público presente en el O2 Arena londinense, tras su victoria para el equipo de Europa frente al canadiense Félix Auger-Aliassime de Resto del Mundo por 7-6, 4-6 y 10-7 en el tie-break set.

El tenista del equipo de Europa dio una entrevista post-partido con Federer presente y le dedicó elogiosas palabras. Inmediatamente, Berrettini contó una increíble historia sobre sus principios en el tenis y lo que hacía para ver a Federer: "Él probablemente no lo sabe, pero cuando él jugaba en Roma yo trataba de colarme en la cancha principal porque no tenía entradas". Las palabras del italiano generaron las risas de Su Majestad.

"Me inspiró demasiado. No solamente a mí, obviamente, a billones de personas. Hizo todo para el deporte en general y estoy muy feliz de estar aquí. Tengo que agradecerle a todos, especialmente a él. Tengo escalofríos, esto es muy difícil para mí", aseguró Berrettini.

El periodista de la Laver Cup que lo estaba entrevistando le preguntó qué significaba para él cuando Roger salía del banco y empezaba a darle consejos en medio del partido, y el italiano número 15 del mundo explicó: "Sentía que no podía cagarla. Para mí fue muy difícil dormir anoche porque me había quedado pensando. Él había estado llorando sobre mi hombro y yo pensaba: '¿Es esto real?', y hoy me dio un par de consejos y funcionaron muy bien, así que gracias Roger".