La llamativa revelación de Rojo sobre la táctica de Boca ante River: "Le dije a Ibarra que..."

Boca llegó a Mendoza para una de las paradas más bravas en su camino al título. Para el partido contra Godoy Cruz, Hugo Ibarra no podrá contar con Marcos Rojo, que mirará desde afuera por una molestia física en su gemelo. Sin embargo, el capitán viajó igual junto al plantel y sorprendió con una declaración sobre la victoria ante River de hace tres jornadas.

Rojo lideró a la delegación xeneize y paró a firmar autógrafos y sacarse fotos con los hinchas mendocinos que esperaron al equipo. El referente del vestuario se refirió al triunfo superclásico en la Bombonera y reveló cómo trabaja el DT junto a los jugadores: "En los últimos días previo al clásico contra River, hablé con Ibarra de Enzo Pérez. El técnico nos da lugar a contar cosas de excompañeros, como es el caso de Enzo Pérez. Les decimos qué movimientos tienen esos excompañeros, que ahora son rivales. Ibarra y los ayudantes nos dan el lugar para hablar", adelantó.

En charla con Lucila Rossi, el remate de esta revelación táctica sobre el superclásico llamó la atención: "Yo le dije a Ibarra que había que cortar el camino del medio, que es lo que hicimos con Payero. Si dejábamos que Enzo Pérez manejara el mediocampo, podíamos tener problemas", explicó Rojo. Claro, la titularidad del ex Banfield sobre la de Óscar Romero fue una de las grandes sorpresas que presentó Boca en su 11 inicial ante River.

Rojo fue expulsado en el triunfo de Boca ante River.

Además, Rojo reconoció que tenía muchas ganas de jugar contra River, ya que era la primera vez que lo hacía con público a favor en la Bombonera. Esa motivación lo llevó a superar una molestia física que ahora le pasa factura.

Por otra parte, el capitán reconoció públicamente por primera vez que es xeneize desde pequeño: "Siempre fui hincha de Boca. Mi papá es enfermo de Boca. Mi papá me cuenta que yo tenía una camiseta de Boca que no me la sacaba nunca, que la tenía puesta todo el día", reveló.

Boca está tercero en la tabla del Torneo de la Liga Profesional, en el marco de un campeonato que está para cualquiera. Aunque corre de atrás, el Xeneize es candidato y Rojo se la jugó con una promesa si el título va para La Boca: "Si Boca sale campeón, me tiño todo el pelo de blanco o amarillo. No me importa nada".