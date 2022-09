Marcos Rojo confesó de qué equipo es hincha y acabó con el misterio: "Siempre fui de..."

A sus 32 años y más allá de las especulaciones, por primera vez en su carrera Marcos Rojo enfrentó los micrófonos y reconoció de qué club es hincha. El actual defensor y capitán de Boca Juniors surgió de las divisiones menores de Estudiantes de La Plata y siempre hubo duda con respecto a los colores de su corazón del jugador que también supo vestir las camisetas de Spartak de Moscú, Sporting de Lisboa y Manchester United.

El defensor reconoció ser hincha, desde chico, de Boca.

"Siempre fui hincha de Boca. Mi papá es enfermo de Boca. Mi papá me cuenta que yo tenía una camiseta de Boca que no me la sacaba nunca, que la tenía todo el día puesta. Tengo muchos recuerdos con mi papá viendo los partidos de Copas Libertadores de Boca en los 90. Después, de los 10 años a los 20 estuve en Estudiantes, iba a verlo porque entrábamos gratis, y un poco la pasión se pierde", manifestó.

Sobre la primera vez que pudo ver al Xeneize desde la tribuna, cuando él ya era parte de los equipos menores del Pincha, Rojo recordó: "La primera vez que lo vi fue en Estudiantes, mi tía me llevó a ver el partido a la tribuna de Boca".

Marcos Rojo, de niño con la camiseta de Boca.

Con respecto a lo que fueron sus primeras palabras con Juan Román Riquelme en el marco del inicio de una negociación para su llegada al club, recordó: "La primera vez que Román me mandó mensaje para decirme que quería que yo fuera a Boca, no lo podía creer. Yo estaba muy emocionado".

Para finalizar, Marcos Rojo sentenció: "Mi papá estaba como loco cuando le conté que estaba hablando con Román para venir a Boca. Él ya se imaginaba todo, que iba a estar en la tribuna. Estuvo en el campo de juego cuando ganamos la Copa Argentina. Nos abrazamos y dimos la vuelta olímpica juntos. Fue un momento muy lindo"