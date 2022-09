Alerta en Boca: el jugador clave que viajó a Mendoza pero no será titular

La de Mendoza será una parada clave para Boca, que no pudo con Huracán y perdió la oportunidad de finalizar la fecha junto a Atlético Tucumán en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Profesional. Pensando en la visita de este viernes ante Godoy Cruz en el estadio Malvinas Argentinas, Hugo Ibarra deberá armar un rompecabezas para definir la alineación titular.

El defensor ocupará un lugar en el banco de suplentes.

En la zona defensiva, no se repetirá ninguno de los nombres que formó parte del once inicial ante el Globo en la Bombonera. La baja más sensible es la de Marcos Rojo, quien llegó con lo justo al último partido y, en una semana corta, estuvo realizando trabajos de kinesiología. Si bien viajará al duelo ante el Tomba, ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Por su parte, Luis Advíncula y Carlos Zambrano, al igual que Frank Fabra, fueron convocados para sus respectivas selecciones y tampoco serán parte de la delegación que viaje a Mendoza para enfrentar al Bodeguero. De esta manera Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda y Agustín Sandez serán los cuatro del fondo.

En mitad de cancha Guillermo Pol Fernández, Alan Varela y Martín Payero se mantendrán en el equipo titular y será Oscar Romero quien ocupe la posición de enganche, dejando en el banco de suplentes al juvenil Aaron Molinas. De esta manera Ibarra dispondrá de un 4-3-1-2 con el paraguayo haciendo las veces de enganche.

En la ofensiva, también el DT deberá meter mano. Darío Benedetto no duró más de 45 minutos en el 0-0 ante Huracán, ya que debió ser reemplazado por un malestar estomacal que no le permitió entrenar con normalidad en la semana. Es por esto que Luis Vázquez será el acompañante de Luca Langoni en los metros finales del campo.

De esta manera, y con seis modificaciones hasta el momento, el director técnico se inclinaría por: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda, Agustín Sandez; Pol Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Óscar Romero; Luca Langoni y Luis Vázquez.?