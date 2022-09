Cavani habló de los hinchas de Boca que fueron a esperarlo al aeropuerto: “Que se haya creado todo eso…”

El mundo Boca se llevó un gran disgusto cuando se confirmó que Edinson Cavani no iba a vestir la camiseta azul y oro. Aunque la mayoría expresaron su malestar, hubo muchos que estaban sorprendidos por la decisión del delantero, ya que distintas versiones aseguraban que el pase era un hecho. Ante las confirmaciones por parte de un amplio sector de la prensa, un grupo de hinchas fue a esperarlo al Aeropuerto Jorge Newbery, algo que el uruguayo lamentó.

En charla con 2 de punta, el delantero del Valencia se refirió a los fanáticos xeneizes que esperaron por su arribo en Aeroparque: "Que se haya creado todo eso como se creó, incluso muchas veces diciendo cosas que no... pero lo que a mí me deja más tranquilo es que con Román siempre fuimos claros, siempre hablamos y sabíamos cómo era nuestra situación. Él lo declaró, así que no hay nada que agregar", expresó.

Además, Cavani reveló que él se había ido al campo aquel domingo porque quería despejar la cabeza: "Quería estar un poco afuera, reflexionar un poco... Me enteré de todos los que fueron al aeropuerto pensando que yo llegaba. Lo supe porque me lo hacía saber mi gente y mis amigos".

Por último, el Matador reveló que no habló con Riquelme tras su llegada al fútbol español: "No me pudo escribir para felicitarme por mi debut, pero es lógico porque está ocupado en sus cosas, está bien. Más adelante me escribirá para saludarme o yo le escribiré a él para saludarlo. Sin dudas".

Algunos días atrás, el jugador de la Selección uruguaya agradeció a Boca por la gestión y dejó la puerta abierta a un paso por la Bombonera: "Me atraía el proyecto, sin duda, pero por el tema del Mundial ahora mismo priorizaba un futuro en Europa, y concretamente en España. Le agradecimos mucho a Román, pero nunca se sabe qué pasará en el futuro", dijo en una entrevista al diario Marca.