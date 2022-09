Qué dijo Cóccaro del cruce con Rojo en el que Huracan pidió penal: “Con Marcos siempre…”

Boca y Huracán no lograron llegar, al menos transitoriamente, a lo más alto de la Liga Profesional. En un partido en el que no hubo mayores emociones, ambos equipos no pasaron del cero en la Bombonera. Post igualdad, Matías Cóccaro habló con TNT Sports y dejó sus sensaciones de lo ocurrido en los 90 minutos.

Sobre su análisis de lo ocurrido en cancha del Xeneize, el delantero manifestó: "En la semana planificamos un partido intenso, un partido con una presión alta. Vinimos a buscar los tres puntos y no se nos dio. Por un lado feliz por el punto, pero bueno, nosotros venimos con otro objetivo". Además, añadió: "Si vos miras el fútbol argentino por lo general son partidos cerrados. En estos partidos, donde estás peleando la punta, tendés a cuidarte un poco más. Creo que ahí estuvo el déficit de cada equipo".

Sobre su cruce con Marcos Rojo, uno de los emblemas del equipo de Ibarra, expresó: "Con Marcos siempre tenemos un partido aparte. Es un gran jugador, como ya lo dije, es uno de los mejores centrales del fútbol argentino. Siempre cosas del partido, cosas para corregir".

"A nosotros no nos sirve el punto, queríamos ganar para quedar primeros. Vinimos a buscar los tres puntos, se nos va a hacer un poco difícil. De visitante seguir sumando sirve, mientras haya esperanzas vamos a seguir luchando. Creo que sí. Fue un partido cerrado, donde no hubo muchas chances de gol. Queda un sabor amargo", sumó.

Sobre los objetivos trazados por Cóccaro y sus compañeros en el inicio de la temporada, el Zorro sentenció: "Nuestro primer objetivo es la Copa, fue el objetivo que nos planteamos. El premio sería pelear el campeonato y por ahora lo venimos logrando".