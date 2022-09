Enojado, el presidente del Tribunal de Disciplina reveló por qué Rojo recibió una fecha de suspensión: “¿Ustedes creen que…?”

Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA que es vinculado con Boca desde que se filtraron en 2017 escuchas telefónicas de charlas que mantuvo con Daniel Angelici para que, en aquel entonces, le redujera penas a futbolistas del Xeneize, jugó fuerte contra quienes lo criticaron porque el organismo que él preside le haya dado una fecha de suspensión a Marcos Rojo tras su expulsión contra River.

Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA.

"Yo ni siquiera voté. Y si hubiera tenido que desempatar, me tenía que abstener", se escudó. "Es de público conocimiento que yo fui propuesto por Boca. Todos los equipos proponen, lo que pasa es que no hay lugar para 28 miembros. Acá hay hinchas de River, Racing, San Lorenzo, Vélez... ¿Ustedes creen que yo puedo acarrear la voluntad de todos ellos?", les dijo -enojado- Mitjans a los integrantes de DSports Radio.

A su vez, en un mismo tono de indignación, agregó: "Que roja directa sean dos partidos de suspensión es otra de las tantas cosas que se dicen y quedan grabadas en el imaginario popular. Hay cientos de rojas directas que son penadas con una sola fecha. Jugada de último recurso es roja directa y automáticamente es un partido. No sé de dónde salió que roja directa son dos".

La plancha por la que Rojo fue expulsado ante River.

Darío Herrera le mostró la roja a Marcos Rojo después de que este le pegara un planchazo imprudente en la cabeza a Nicolás de la Cruz, de River, en la última jugada del superclásico. El defensor de 32 años ya cumplió ante Lanús y podrá jugar el lunes contra Huracán.

Mitjans también aclaró cómo es el tema de la reincidencia y por qué no podrá usar la cinta de capitán por un mes: "Decían que era reincidente y no era así. La reincidencia prescribe a los dos meses y a Rojo lo habían expulsado el año pasado, no sé hace cuanto. No es como la reincidencia penal que te persigue toda la vida. Lo de la cinta es automático. Si al capitán le dan una fecha, es un mes sin poder usar la cinta. Si le dan dos, son dos meses. Tres fechas, tres meses. Está escrito hace mil años, desde antes que yo llegara al Tribunal".