La explosiva respuesta de un ex DT del Barcelona sobre Messi: "Hay situaciones personales que son..."

Cuando nadie imaginaba tamaño final luego de su exitosa estadía en el club, la despedida de Lionel Messi de Barcelona fue la menos esperada. En agosto del 2021, cuando todo parecía indicar que había llegado a un acuerdo para su continuidad, el astro argentino debió armar las valijas y buscar un nuevo horizonte.

El francés volvió a hablar tras su salida de Barcelona.

Enrique "Quique" Setién fue el penúltimo director técnico con el que contó la Pulga en su estadía en el Culé. En aquella temporada al club se le escapó insólitamente La Liga, cuando parecía ya ganada luego de la reanudación del fútbol tras la pandemia y, como si fuera poco, en la Champions League fue vapuleado por el Bayern Múnich.

En las últimas horas, en el adelanto de una entrevista protagonizada por el DT en Movistar Plus+ de España, el DT francés se refirió al mejor jugador del mundo y dejó una frase que generó polémica. Al ser consultado sobre el capitán de la Selección argentina soltó: "Es verdad que luego hay situaciones puntuales que son incómodas. De Messi prefiero no hablar".

Mas tarde, en el programa titulado Informe: Habla Setién, el entrenador que no volvió a dirigir profesionalmente tras sus siete meses al frente del primer equipo del Barcelona añadió: "La relación se deteriora por los resultados, la situación del club no era la mejor. Yo creo que a raíz de eso no estaba feliz del todo”.

“Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas. Ves cosas que no te esperás (...). Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira”, sentenció Quique Setién.