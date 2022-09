La emotiva reflexión de Ponzio en su despedida ante los hinchas de River: "Hay mucho..."

17 títulos y 358 partidos después, Leonardo Ponzio tuvo su despedida formal del fútbol como lo que es: un ídolo de River. Aunque nació futbolísticamente en Newell's, el León se convirtió en ídolo por ser un referente en los momentos más dolorosos del club, pero también los más felices. Por esto, el Monumental explotó para decirle adiós al Gran Capitán, que se emocionó al agarrar el micrófono.

Ponzio tuvo dos etapas en River. El santafesino llegó a Núñez en 2006, se fue en 2009 y volvió en enero de 2013 para dar una mano en el ascenso a Primera División. Desde ahí, no se fue más y se cansó de acumular títulos hasta escalar al primer puesto entre los más ganadores de la historia. Sin embargo, él reveló que nunca pensó vivir una noche como esta: "Gracias por venir a compartir esta noche conmigo. Gracias, muchachos. Ustedes saben que me pusieron en este lugar a mí, me dieron el valor que a una persona es lo mejor que le puede pasar", expresó.

Al igual que hizo en el mediocampo durante tantos años de carrera, Ponzio lucho, pero para contener la emoción: "Es el valor humano. Gracias a mi familia. No sé qué decir, tengo mucha emoción. No sé cómo explicarlo, no tiene explicación. Hay cosas que superan. Lo superó todo, muchas gracias de en serio", aseguró.

Por último, el capitán de varios de los títulos más importantes de la historia de River dejó una frase que refleja a la perfección su paso por el Monumental: "Soy un adoptado en esta casa, gracias". Claro, es que el Millonario suele tener ídolos nacidos en las inferiores del club, por lo que el caso de Ponzio es aún más especial.

En el entretiempo, Ponzio volvió a hablar sobre su sentir en una noche que juntó a varios ídolos millonarios como Beto Alonso, Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo: "Emociones difícil de explicar, cosas que no lo soñaste. Que el Monumental esté así y vengan por mí. Hay mucho sentido de pertenencia. Lo que uno se brindó por esta camiseta te lo devuelve la gente".