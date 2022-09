La sorpresiva decisión que medita Federer tras el anuncio de su retiro

El pasado jueves, 15 de septiembre, el mundo del deporte recibió una de las noticias que nadie quería escuchar. Roger Federer, a través de una carta publicada en sus redes sociales, confirmó que luego de jugar la Laver Cup (que va del 23 al 25 de septiembre), se alejaría definitivamente de la actividad profesional del tenis.

Federer junto a Paganini en medio de un entrenamiento.

En este contexto, en las últimas horas, el preparador físico del suizo informó que la presencia del tenista de 41 años el fin de semana no está asegurada y que este decidirá a último momento si participa o no del certamen que tendrá lugar en el The O2 Arena de Londres.

Pierre Paganini, del círculo íntimo de Roger, contó que las molestias en la rodilla sigue: "Creo que Federer decidirá en el último momento si juega o no en la Laver Cup. Sigue entrenando para tener las mejores sensaciones posibles para saber si es una buena idea o no".

Además, en su diálogo con el diario suizo Blick, se refirió al anuncio de la semana anterior: "Al estar en su círculo más íntimo, sabes lo que piensa Roger, y esta no es una decisión espontánea que anunció el jueves a las tres y cuarto. Federer llevaba tanteando su retirada desde julio, cuando al empezar a combinar varios ejercicios de entrenamiento notó que tenía que dar más rodeos y esforzarse más".

"Creo que Federer ha tomado una decisión inteligente. No se trata solo de la rodilla. Roger ha jugado muchos partidos en su carrera y ha sometido a su cuerpo a una tensión extrema. Ha hecho un esfuerzo increíble estos años para competir a nivel mundial. ¡Imagina cuántas sesiones de entrenamiento habrá hecho hasta los 41 años! Es un milagro cómo le ha ido en los últimos cinco años. La decisión de Roger es muy sabia y también es un alivio para mí, porque no queremos que se vuelva a lesionar y tenga problemas físicos en un futuro", sentenció.