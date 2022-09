La explosiva frase de Zielinski tras la derrota de Estudiantes contra Defensa y Justicia: "No rompan..."

Ya no está cómodo Ricardo Zielinski en Estudiantes de La Plata. El técnico, que amagó a irse una vez eliminado de la Copa Libertadores y que tuvo que ser convencido por la dirigencia para seguir, habló este lunes en conferencia de prensa después de la derrota ante Defensa y Justicia 2 a 1 como local. Enojado, sin pelos en la lengua, el Ruso tiró una explosiva frase contra los periodistas que muestra su momento anímico: "No rompan los huevos".

El Ruso Zielinski dejaría Estudiantes a fin de año.

Zielinski habló en conferencia de prensa por primera vez después de varios partidos sin hacerlo, confirmó que no seguirá en su cargo después de fin de año y apuntó contra algunos periodistas. Completito. "Hoy decidí hablar porque se dijeron muchas pavadas. Venir el otro día con Racing era fácil, vengo hoy que perdimos", arrancó el entrenador de Estudiantes.

Consultado por el rendimiento del equipo, que tiene la intención de clasificarse a la Libertadores 2023 (el Pincha está a cinco puntos de Gimnasia, el último de los que por ahora entra), y su continuidad en la próxima temporada, el Ruso expresó: "Te soy honesto, estamos como todos los equipos y se definirá sobre la última fecha. La otra pregunta, no la contesto".

En ese sentido, Zielinski comentó: "Muchos miran cortito, pero yo miro largo. Quiero que tengan la plena seguridad que Estudiantes juega bien y mal. No somos la excepción en este fútbol argentino, que es esto, algunos partidos bien, regular o mal. No es más con la camiseta".

"Tenemos partidos malos, pero también tenemos 70 partidos muy buenos. Como sucede en el fútbol, al final del torneo haremos el balance y tomaremos las decisiones que tenemos que tomar. No coincido con la mirada negativa solamente, que siempre se busque lo malo. Y me hago cargo, soy el máximo responsable, lo digo. Ahora, algunos periodistas siempre buscan lo malo, no rompan los huevos, todos lo tenemos", disparó, caliente contra la prensa, Zielinski.

"La lectura tiene que ser que todos los equipos que jugaron Copa Libertadores están con problemas graves. Nosotros, River y Boca somos los únicos con chances de entrar a una copa", analizó el técnico de Estudiantes, que por ahora ingresaría a la Sudamericana.

Finalmente, Zielinski casi terminó de confirmar los rumores de que dejará Estudiantes a fin de año: "Lo único que pretendo es que el equipo esté clasificado a una copa internacional. Yo estaré satisfecho por lo hecho en el club".