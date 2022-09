La bronca de Gorosito tras la derrota de Gimnasia sobre la hora: “Me calienta el hecho de…”

Gimnasia y Esgrima La Plata sufrió una derrota importante de la forma más dolorosa posible. Central Córdoba le ganó sobre la hora y le sacó la chance de subirse a la punta del campeonato, ahora ocupada por Atlético Tucumán. Pese al traspié, Néstor Gorosito no pierde la cabeza y pidió paciencia.

En conferencia de prensa, Pipo solicitó tener la cabeza fría y no caer en la ansiedad que puede provocar una derrota de esta índole: "Faltan 21 puntos y el próximo partido tenemos que ganar. Tranquilos que queda muchísimo y estamos a dos puntos del líder. No perdamos la ilusión de lograr lo máximo", aseguró.

En el Madre de Ciudades, Gimnasia no tuvo un buen partido y fue superado por Central Córdoba. Sin embargo, Gorosito no coincidió con el análisis de un periodista y dijo que el Lobo no mereció la derrota: "No me calienta tanto los puntos, sí el hecho de perder injustamente. No me parece que el partido haya sido tan malo, no coincido que sea el peor del campeonato", sentenció, con cierto enojo en su respuesta.

"Hay que mantener la tranquilidad, corregir errores y dar un salto de calidad", expresó el DT de Gimnasia. Pipo y sus dirigidos dilapidaron una chance importante de subirse a la punta, pero el entrenador sabe que no es la última vez que pasará el tren antes del final del campeonato.

Tras esta derrota, Gimnasia recibirá a Tigre en el Bosque platense. Los Triperos están a dos puntos de Atlético Tucumán y, pese a que su derrota reavivó las chances de algunos equipos, todavía queda mucho por pelear.