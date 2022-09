El histórico que Racing buscará repatriar a fin de año

Ante la salida de Tomás Chancalay al Wasl, a la cual muy probablemente se sumará de Edwin Cardona, Racing necesitará incorporar el año que viene futbolistas que puedan ocupar el sector izquierdo del ataque. Y por eso es que ya se pensó en el nombre de Maximiliano Moralez, quien hace varios mercados de pases viene sonando y, como nunca antes, analiza la posibilidad de pegar la vuelta.

A Racing le interesa Maxi Moralez.

A sus 35 años, tiene contrato con el New York City hasta fin de año, con opción de renovarlo por un año más. Sin embargo, hace varios meses que Frasquito tiene en la cabeza la idea de regresar a la Argentina. Tanto a Racing, club del cual salió y su esposa es fanática, como a Vélez, donde fue campeón del Clausura 2009. Está muy identificado con ambos. El hecho de que venga libre facilitaría mucho su llegada.

"Cuando vino Racing, yo ya había renovado mi contrato acá, en Estados Unidos. Racing me ha criado, me puso en el fútbol grande. Y Vélez siempre me demostró su cariño, me han adoptado como a un hijo más. Las oferta de Vélez siempre se escuchan. Uno sabe que cuando vuelva a la Argentina lo económico no cuenta. Siempre dije que quería terminar mi carrera en el fútbol argentino. En diciembre escucharé propuestas con mi familia", había expresado el volante ofensivo en DirecTV Sports.

De la mano del Mago Capria, mánager del club, la Academia irá a buscar a Maxi Moralez para que se convierta en el primer refuerzo del 2023.

Siendo un chico de las inferiores, Maxi Moralez se destacó en Racing en época de vacas flacas y es recordado por marcar un gol clave ante Belgrano, en la Promoción del 08/09, para dejar a la Academia en Primera.

Tuvo un paso breve por el FC Moscú de Rusia, club que en 2010 desapareció, y recayó en Vélez donde volvió a ser figura. Integró un tridente inolvidable junto al Tanque Silva y el Burrito Martínez en el equipo del Tigre Gareca. Desde el Fortín fue vendido al Atalanta de Italia, jugó en el León de México y hace cinco años y medio que brilla en la MLS.