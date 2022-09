La reacción de Tinelli al exabrupto de Insúa y la denuncia contra el DT de San Lorenzo

"Manga de hijos de p... ¿por qué no lo putean a Tinelli que se robó todo acá?". Rubén Darío Insúa explotó contra algunos plateístas de San Lorenzo que habían insultado a los jugadores tras la derrota ante River y lanzó una polémica frase que se viralizó rápidamente en las redes. En conferencia de prensa, consultado sobre sus explosivos dichos, el Gallego aseguró: "No tengo nada que aclarar". Sin embargo, el cruce con los hinchas le valió una denuncia de oficio por "incitar al desorden" y a su vez el expresidente del Ciclón analiza iniciarle una demanda civil.

Según informaron TyC Sports y Doble Amarilla, la fiscal Celsa Ramírez acusó al DT por los insultos a los hinchas que estaban descontentos con el equipo. El video fue captado por las cámaras de SportsCenter y Paso a Paso y se viralizó rápidamente en las redes.

A su vez, La Fiscalía especializada en Eventos Masivos de la Ciudad también hizo una denuncia de oficio al plateísta de San Lorenzo que le arrojó una botella a Miguel Borja una vez finalizado el encuentro. Esto provocó la reacción del colombiano de River, quien festejó enérgicamente el triunfo de cara a la platea.

Por otra parte, Doble Amarilla informó que Tinelli estaría evaluando hacerle una demanda civil a Insúa por sus picantes dichos de cara a la platea techada del Nuevo Gasómetro, con cámaras de TV a su lado. Al expresidente de San Lorenzo no le habría caído para nada bien la acusación del DT.

A su vez, Insúa también tuvo un fuerte cara a cara con el cuarto árbitro. En el primer tiempo Patricio Loustau no cobró falta en un empujón de Paulo Díaz sobre Adam Bareiro y el Gallego se le fue al humo al asistente. Luego, el DT no quiso entrar en polémicas con el arbitraje: "No opino de los árbitros", sentenció.