La tajante respuesta de Insúa, consultado sobre su polémica frase contra Tinelli: “¿Qué tendría que…?”

Después de la derrota de San Lorenzo ante River, hubo bronca en el Nuevo Gasómetro. Algunos hinchas insultaron a jugadores del plantel azulgrana y Rubén Insúa salió a defenderlos. Enojadísimo, les pidió que no criticaran y lanzó una polémica frase contra Marcelo Tinelli, expresidente del Ciclón: "¿Por qué no lo putean a Tinelli, que se robó todo acá?".

Lapidario, el entrenador de San Lorenzo le apuntó a hinchas en particular por los insultos al plantel y se retiró enojadísimo del campo de juego. Este intercambio fue captado por las cámaras, subido a las redes por ESPN y luego borrado. Después de que el video se hiciera viral inmediatamente el Gallego Insúa dio la habitual conferencia de prensa pero fue absolutamente tajante ante la consulta que le hicieron respecto de ese momento: "¿Qué tendría que aclarar? No tengo nada que aclarar", dijo el técnico.

Visiblemente molesto después de la derrota, el DT de San Lorenzo explicó: "El equipo hizo un aceptable segundo tiempo, fuimos a buscar levantar el resultado, tuvimos algunas posibilidades, el equipo buscó hasta el final y entregó todo lo que tenía".

Además, Insúa se refirió a su propio enojo durante la conferencia. Sin ser irrespetuoso con los periodistas, fue terminante: "Sí, cuando uno pierde hay que estar enojado, si no te acostumbrás. Uno cuando pierde, es natural que esté enojado, así no se acostumbra a perder".

Después de varios partidos sin conseguir el triunfo y con 12 empates en la Liga Profesional, el entrenador de San Lorenzo volvió a hacer hincapié en el hecho de que no hizo pretemporada con el equipo (el torneo arrancó apurado por la necesidad de terminarlo antes del Mundial) y que completó el plantel casi sobre la mitad del campeonato.

Insúa sostuvo nuevamente que el Ciclón "es un equipo en formación" y que espera ver resultados más adelante: "Como digo siempre, hoy en día no se le da la trascendencia a la formación de un equipo. Vos podés no tener plata para incorporar, no hacer pretemporada, no hacer partidos amistosos, terminar de armar el plantel hace unas fechas y el que te juzga mucho no le importa".

"Es un dato de la realidad. Por eso los que sí hacen eso son los que después ganan muchos títulos en forma continua. Quizás hay gente que sabe más que yo y puede pasar", cerró el técnico de San Lorenzo.