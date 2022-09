La tajante sentencia del DT de Huracán sobre la sanción a Rojo tras su expulsión en Boca-River: “Hoy en día…”

Ocho son las fechas que nos separan del final de la siempre pareja Liga Profesional. Entre el líder, Gimnasia y Esgrima de La Plata, y Newell's (que ocupa el 10° puesto), solamente hay siete puntos de diferencia. En este contexto, dos de los principales animadores del torneo se verán las caras este lunes. Boca recibirá a Huracán en la Bombonera desde las 19 y Diego Dabove, DT del Globo, habló en la previa de uno de los duelos más importantes de la vigésima jornada.

Para comenzar, el director se refirió a la sanción de una fecha que recibió Marcos Rojo, quien será titular ante su equipo: "No me llamó la atención que le dieran una fecha a Rojo. Hoy en día no llama la atención nada la verdad, ja. Hay que estar tranquilos y enfocarse en lo propio".

Sobre la importancia del encuentro, expresó: "El partido no es bisagra por cómo está el torneo. Esta situación que nos pasó a nosotros en estos partidos la fueron viviendo todos los que están peleando con nosotros en la punta, con empates o derrotas, pero ganan un partido y se meten ahí arriba de vuelta. Estamos todos en la misma, parejitos".

"Con los cinco triunfos seguidos se metió Boca también. Pero lo más importante, como hablamos con los muchachos, es cómo estamos nosotros y que nos encuentre en buena forma en esta instancia del torneo no solo en cuanto al puntaje sino en cuanto al juego es fundamental", sentenció Dabove.

El Globo, comandado por el ex Godoy Cruz, suma 33 puntos y ocupa el cuarto puesto de la tabla de posiciones. Su rival de turno, el Xeneize, acumula 35 unidades y se ubica en el tercer lugar. Finalmente, el equipo que logre imponerse y sumar de a tres se subirá transitoriamente a lo más alto del certamen.