Reflotan el Trofeo de Campeones 2020 y podría haber otra final entre Boca y River

A menos de una semana del superclásico que se disputó en la Bombonera, en el que Boca venció a River por 1-0 con gol de Darío Benedetto, se reflotó la chance de que los dos equipos más importantes del fútbol de nuestro país vuelvan a verse las caras en un mano a mano por un título.

¿De qué se trata? Del Trofeo de Campeones 2020, el cual quedó postergado durante 2021 por falta de fechas. El Xeneize se ganó el derecho de disputar dicha copa nacional tras coronarse campeón de la Superliga 2019/20 y de la Copa de la Liga 2020 (rebautizada Copa Maradona tras la muerte de Diego). Pero como indica el reglamento, ante la repetición del campeón, el otro finalista si dirime en un desempate entre los subcampeones de ambas competencias.

Así las cosas, River (subcampeón de la Superliga 2019/20) y Banfield (subcampeón de la Copa Maradona 2020), deberán disputar un partido para definir al rival del equipo comandado por Hugo Ibarra. Ese desempate no se disputó durante 2021 porque el Millonario adujo que no tenía fechas disponibles.

Según pudo saber MDZ, la idea de la AFA es que la final del Trofeo de Campeones 2020 se dispute en febrero de 2023. Y el día propuesto para el desempate entre River y Banfield es el 9 de noviembre, aunque aún no está el OK del club de Núñez, ya que de jugarse en esa jornada no podría contar con los potenciales convocados al Mundial de Qatar 2022, que hoy por hoy serían Armani y De la Cruz.

¿Y la Supercopa 2020?

Se encuentra pendiente también la Supercopa 2020 entre Boca (campeón de la liga 2019/20 y campeón de la Copa Argentina 2020) y River (subcampeón de la liga 2019/20). Pero según pudo saber MDZ, si bien hay una intención de que también se dispute en febrero de 2023, por ahora está más lejana de concretarse.