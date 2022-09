El video de la llamativa arenga y reproche de Gallardo a los periodistas partidarios de River: "Veo muchas..."

Una vez más en lo que va de la Liga Profesional, River dejó pasar la oportunidad de acercarse a los primeros puestos. El Millonario no se repuso de la dolorosa derrota ante Boca en la Bombonera y cayó 2-1 ante Banfield en el estadio Monumental. Post partido, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y, al retirarse, protagonizó un momento poco común con los allí presentes.

Cuando el DT se disponía a abandonar la sala donde habla con los periodistas presentes cada vez que su equipo juega de local, el Muñeco se detuvo al observar algo raro en el ambiente. Es por esto que fuera de micrófono, ante la poca energía que sintió en el lugar, les dejó un contundente mensaje a los periodistas partidarios.

“¡Vamos, veo muchas caras largas! ¡Vamos, vamos, no, no...! ¡Vamos, sonrían! Sonrían un poco. Veo muchas caras largas. Estaban todos con caras de culo, dale. Todos para abajo”, fueron las palabras elegidas por Gallardo para, al igual que hace con los jugadores, arengar a los cronistas que siguen el día a día de la institución de Núñez.

Antes, sí con el micrófono encendido, el DT habló sobre el proceso que atraviesa su equipo: “Soy una persona optimista que cree en el trabajo y las metodologías cuando se trabaja con ese convencimiento, los jugadores las asimilan y las hacen propias. No tengo dudas de que esos procesos a la larga terminan dando resultado. Sino hubiese sido muy difícil que yo me sostenga durante más de ocho años en River. Y han pasado muchos jugadores".

Para finalizar, sentenció: "Esa pregunta quizá venga con alguna duda tuya. Pero yo no tengo dudas de que los procesos a veces llevan tiempo y estoy convencido de que dan resultado. Si no, no me hubiese podido sostener. ¿Cómo me sostengo en un mismo club con la misma exigencia sin saber que hay procesos naturales que se cumplen? Los jugadores que fueron llegando no me conocían y fueron creciendo. El concepto es el mismo, no lo veo como algo que se desconozca. Para un DT el desafío es formar buenos equipos y buenos funcionamientos, todo el tiempo. Si no fuera un desafío, estaría de paso”.