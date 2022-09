La vehemente reacción de Gallardo que no se vio en TV: “¡Dejen de tener esa cara de c…!”

Post derrota en el superclásico ante Boa, River no logró levantar cabeza. El Millonario recibió a Banfield en el estadio Monumental y volvió a quedarse con las manos vacías. De esta manera parece perder perder terreno en la lucha por el título a ocho fechas para el final de la Liga Profesional. Con este panorama, Marcelo Gallardo enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y, sobre el final de la misma, dejó un importante mensaje para los periodistas presentes.

Según publicó el periodista Juan Cortese, encargado de seguir el día a día del Millonario en TyC Sports, el Muñeco habría notado un clima raro en la sala y, fiel a su estilo, decidió esbozar unas palabras de aliento para los comunicadores presentes en los pasillos del Antonio Vespucio Liberti.

"Al finalizar la conferencia de prensa (no se vio en ningún medio) Gallardo bajando las escaleras arengó a todos los periodistas presentes 'Muchas caras largas veo por acá. Sonrían, vamos ey! Dejen de tener esa cara de culo, vamos eh' Y se fue sacando pecho como pocas veces lo vi", escribió en su cuenta de Twitter.

Antes de retirarse, analizó la irregular temporada de su equipo, manifestó: "Yo no voy a dramatizar. Posiblemente desde afuera lo hagan. Es un año irregular. No hemos podido ser confiables. Tenemos que mantener convicciones, seguir trabajando y estimulando y acompañar este proceso negativo. No debemos escondernos".

"Hay procesos que son normales. Para algunos son más rápidos y para otros, más lentos. Siempre lo dije, mismo cuando las cosas iban bien. Dependerá del tiempo y de atravesar las adversidades", sentenció Marcelo Gallardo luego de cosechar su segunda derrota consecutiva en el certamen.