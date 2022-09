La llamativa propuesta de Gallardo a los periodistas tras otra derrota de River: “Me podrán hacer…”

River no levantó cabeza. Tras perder en la Bombonera, el Millonario volvió a caer, esta vez contra Banfield en el Monumental, y se alejó aún más de la lucha del campeonato. Por eso, los hinchas reclamaron más actitud en un momento y Marcelo Gallardo también dio a entender su descontento.

La derrota ante el Taladro no significó la cancelación de la conferencia del Muñeco, como había sucedido en otras ocasiones. Sin embargo, Gallardo la comenzó de forma atípica, ya que hizo un extenso análisis inicial y cerró con una frase sorprendente: "Más de eso no tengo para decir. No tengo más nada para decir, me podrán hacer preguntas, pero todo va a girar sobre lo mismo, la respuesta va a ser la misma. Cualquiera de ustedes me podrá hacer una pregunta y la respuesta va a estar girando sobre lo mismo... salvo que alguien tenga algo puntualmente para decir".

Esta declaración del DT de River tuvo la intención de dar por terminada la atención a los medios sin contestar preguntas. No obstante, la puerta quedó abierta, los periodistas comenzaron a hacer preguntas y el Muñeco las respondió.

ACOMPAÑADOS POR GALLARDO



Tras la caída de River, el técnico esperó a sus jugadores para darles ánimo y retirarse juntos del Monumental uD83CuDFDF?#LPFxTNTSports uD83CuDFC6 pic.twitter.com/vAnDeHQyAJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 15, 2022

Previo a esa frase, Gallardo reiteró una y otra vez la palabra irregularidad para describir el presente de River: "Perdimos un partido que es difícil de explicar, pero no es para dramatizar. Por lo menos yo, afuera probablemente lo hagan. Es el año que estamos viviendo, un año irregular en el que no nos encontramos como equipo", afirmó.

A su vez, el Muñeco también les agradeció a los hinchas que colmaron el Monumental: "En eso quiero ser puntualmente agradecido con la gente, más allá de la bronca por perder. Alienta, acompaña más allá de todo. Sentimos que va a hacer más fácil así que si convierte en un ambiente negativo, de reproches. Agradecerle al hincha por su aguante y sostén en un momento de mucha irregularidad".