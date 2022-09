El palito de Gallardo al momento del equipo ¿y un adelanto de su decisión a futuro en River?

River volvió a perder. Luego del duro golpe en la cancha de Boca, el Millonario tuvo momentos de buen fútbol, pero cayó ante Banfield en el Monumental. Aunque mantiene sus chances, el campeonato parece estar lejos para los de Marcelo Gallardo, que, dentro de su extensa banca al plantel, dejó un reproche a sus jugadores y una frase que invita a pensar en su continuidad.

En conferencia de prensa, Gallardo remarcó una y otra vez la irregularidad de River en el 2022. Ante cada bajón del equipo, uno de los cuestionamientos para los jugadores es su capacidad para adaptarse a la idea del Muñeco, algo que este echó por tierra: "Yo no voy a dramatizar. Posiblemente desde afuera lo hagan. Es un año irregular. No hemos podido ser confiables. Tenemos que mantener convicciones, seguir trabajando y estimulando y acompañar este proceso negativo. No debemos escondernos", soltó.

"Hay procesos que son normales. Para algunos son más rápidos y para otros, más lentos. Siempre lo dije, mismo cuando las cosas iban bien. Dependerá del tiempo y de atravesar las adversidades", analizó Gallardo. Luego, el Muñeco dejó un palito para el plantel combinado con una frase que ilusiona a los hinchas: "Yo vengo a la conferencia a proteger a los jugadores. Lejos de venir a cortar cabezas, el club está mirando hacia adelante. Y más allá que el equipo hoy no acompañe, ese es el foco del club, miramos hacia adelante".

El DT de River reconoció que "tuvimos buenos partidos y malos partidos, yo no veo otra cosa distinta a ustedes". El Millonario hilvanó su segunda derrota consecutiva, pero Gallardo no cierra la puerta a la lucha por el campeonato.

Sobre ese punto, el Muñeco habló sobre la importancia de "no claudicar" en estas ocho fechas que le quedan al campeonato: "Nosotros primero tenemos que seguir sumando porque en este campeonato irregular puede pasar cualquier cosa. Seguir sumando por la tabla anual", cerró.