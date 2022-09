El palazo de un extécnico de Boca a Gallardo: “En el superclásico buscaba…”

Ricardo Antonio La Volpe Quarchoni, recordado en el fútbol argentino por aquel insólito torneo que se le escapó a Boca bajo su dirección técnica, reapareció en escena. El siempre polémico director técnico mantuvo un diálogo con D Sports Radio y analizó la decisión de Marcelo Gallardo en el superclásico ante el Xeneize en la Bombonera.

"Uno pensaba que River no quería perder, me pareció bárbaro una línea de cinco. Raro de ver una línea de cinco cuando juega con un solo nueve. Dije, bueno, buscaba no perder. Cancha de Boca... No perder es importante. En el segundo tiempo me sorprende, ya juega con línea de cuatro", comenzó.

Tras reconocer que el Millonario no está pasando por un buen momento futbolístico, expresó: "Hace un tiempo atrás, uno de los equipos que mejor jugaba era River. Gustaba. Son momentos también de los jugadores, sin ninguna duda. No pasa sólo por el técnico"

Cruzándose de vereda y refiriéndose al club que supo dirigir en 2006, donde pierde la final del torneo en un mano a mano contra Estudiantes de La Plata, manifestó: "A veces no juega bien, pero gana". Y añadió: "Se ve que está fuerte. Es un equipo que se agrandó. Está bien equilibrado".

Por último, se refirió a la presente de Hugo Benjamín Ibarra, quien a los pocos días de haber sido presentado como interiono tras la salida de Sebastián Battaglia, fue confirmado en el cargo hasta fin de año: "Lo dejaría para la Libertadores. Está bien y hay que dejarlo".