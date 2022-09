Barracas y la picante respuesta del hijo de Chiqui Tapia a las protestas de Huracán: "A ellos les..."

Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA y enganche del Guapo, se refirió a la polémica por una mano que Echavarría no sancionó como penal y que no revisó el VAR: "Ayer no vi penal".