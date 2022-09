La fuerte autocrítica del coach de Los Pumas tras la derrota ante Sudáfrica: "Necesitamos ser..."

Dos caras de una misma moneda. Eso fueron Los Pumas ante Sudáfrica por la quinta jornada del Rugby Championship. En la primera mitad, el conjunto argentino jugó mal y regaló muchos penales que le permitieron a los Springboks ponerse adelante en el marcador por 22-6. En el complemento, los cambios le dieron un envión anímico al equipo que casi termina con la remontada, pero la ventaja dada en los 40 minutos iniciales fue demasiado y Michael Cheika dejó en claro que no puede volver a suceder.

El resultado dice que el partido terminó 36-20, pero no es 100% fiel con el transcurso del encuentro, principalmente de la segunda mitad. El coach australiano de Los Pumas movió el banco y el ingreso de Tomás Cubelli le cambió la cara al equipo, que llegó a ponerse a solo dos puntos por detrás de Sudáfrica. Por eso, Cheika se lamentó enormemente el bajo nivel del primer tiempo: "Necesitamos ser un equipo sólido durante los 80 minutos, ja", soltó el entrenador.

Esa risa sobre el final de la frase es producto de la bronca por haber estado tan cerca de voltear a los vigentes campeones del mundo. No obstante, Cheika tiene claro que la victoria no era posible con el rendimiento de la parte inicial: "Tenemos que tener resilencia y seguir pensando en cómo superar al rival. No sé por qué tuvimos tantos penales, no es posible", aseguró sobre las 19 infracciones que derivaron en penales para Sudáfrica.

Pese a su claro fastidio, Cheika expresó que el análisis debería ser mediante "una reflexión que no es fácil de hacer después del partido". A su vez, destacó el giro de 180 grados que dieron Los Pumas en la etapa complementaria: "Pudimos ganar el contacto y acomodarnos. Creo que nos volvimos fuertes por momentos y volver a las bases, a tacklear fuerte", sentenció.

Con esta derrota, Los Pumas se despidieron del sueño de pelear hasta el final por el Rugby Championship. La próxima semana cerrarán su participación en Durban, Sudáfrica en un encuentro en el que los Springboks puede quedarse con el título.