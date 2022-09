El récord que alcanzará Agustín Creevy con Los Pumas ante Sudáfrica

Cuando salte al césped del Libertadores de América-Enrique Bochini esta tarde seguro la nostalgia lo golpeé bien fuerte. Agustín Creevy será el hombre de la tapa, independientemende del resutaldo de Los Pumas ante Sudáfrica. Es que el primera línea se convertirá en el jugador argentino con más prescencias en la historia del Seleccionado nacional con 95 caps.

Su historia de amor con la camiseta celeste y blanca arrancó el 20 de Abril de 2005 en un partido amistoso con goelada a Japón. El entrenador era Santiago Phelan,quién le sugirió que dejará el puesto de tercera línea para pasara la primera, en el gran acierto de su tremenda carrera.

Atrás quedará Nicolás Sánchez con 94, aunque el apertura sigue vigente y puede seguir sumando patidos una vez que se recupere de su lesión que le ha impedido tener acción en este Rugby Chmapionship. El top 10 lo completan Felipe Contepomi (con 87 tests), Juan Leguizamón (87), Lisandro Arbizu (86), Rolando Martin (86), Pablo Matera (86) Tomás Cubelli (86 tests) Martín Landajo (84) y Mario Ledesma (84). Solo de esa nómina puede seguir sumando caps Cubelli, Matera y Sánchez, que siguen en actividad.

La marca de hoy no es la única que tiene Agustín Creevy porque además es el jugador con más capitanías en Los Pumas con 49 partidos portando la cinta, el que más partidos disputó como titular en forma consecutiva (42) y hace cuatro días se convirtió en el argentino con más tries en la liga de Inglaterra, tras su conquista en el debut de la Premiership con London Irish (21 tries en 57 partidos).