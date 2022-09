El argentino que juega en la Selección mexicana y explotó tras las críticas: “El que sabe de fútbol…”

Con el objetivo de llegar de la mejor manera posible al inicio del Mundial de Qatar 2022, la Selección de México ya confirmó a los jugadores que formarán parte de la doble fecha FIFA. La Tri, con Gerardo Martino como director técnico, jugará ante Perú el 24 de septiembre en Los Ángeles y, tres días más tardes, se verá las caras ante Colombia, en Santa Clara.

Surgido en River, se nacionalizó mexicano y se dispone a participar de su primer Mundial.

En este contexto Rogelio Funes Mori, uno de los delanteros citados por el Tata, no atraviesa su mejor momento desde lo futbolístico y por esto fue cuestionado por los hinchas que se expresaron su contra. El exjugador de River, que ha sufrido lesiones y también atraviesa una racha negativa en cuanto a goles, fue contundente a la hora de hablar de su presente y sus aspiraciones a la máxima cita mundialista.

Para comenzar, lejos de dejarse llevar por los comentarios negativos en su contra, el delantero infló el pecho y manifestó: “El que sabe de fútbol sabe cómo juego, sabe lo que he demostrado. Obviamente, no me quedo con lo que he hecho, si estoy en la Selección me lo he ganado y quiero seguir creciendo futbolísticamente”.

"Nadie me ha regalado nada y desde que estoy en Monterrey siempre he estado en crecimiento, mantenerse no es fácil y yo me he mantenido siete años en mi mejor momento futbolístico en Monterrey", añadió el exjugador de River, Benfica y el Eskisehirspor, equipo de la liga de Turquía.

Para finalizar, el hombre nacionalizado mexicano, se refirió a la sana competencia que existe en la ofensiva de la Tri: “Me pone muy contento con los chicos como Henry, Santiago Giménez y Raúl Jiménez que le está yendo muy bien allá. Esperemos todos estemos en un buen momento para estar en el Mundial y hacerlo de la mejor manera”.