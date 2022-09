El mensaje de Djokovic a Alcaraz por su título en el US Open y el N° 1: "Increíble..."

Carlos Alcaraz reventó los libros de récords con su consagración en el US Open. El español se convirtió en el segundo más joven en convertirse en rey de Nueva York detrás de Pete Sampras y el primer adolescente en subirse al número 1 del mundo. Ante tamaño logro, Novak Djokovic lo saludó por las redes sociales.

"Enhorabuena, Carlos", el mensaje de Djokovic para Alcaraz.

Nole, que se perdió el US Open por su inflexible postura contra la vacunación del Covid-19, publicó una foto de Carlitos en su historia de Instagram: "Enhorabuena Carlos. Felicidades por tu primer Grand Slam. Increíble actuación", escribió el serbio.

Durante varios momentos del torneo, Alcaraz hizo recordar a Djokovic con distintos aspectos de su juego, especialmente con la forma de deslizarse en la cancha. Sin embargo, el español no quiso saber nada con las comparaciones con Nole y los otros miembros del Big 3: "No me quiero comparar con el Big 3, los admiro, todos quieren ser como ellos", declaró.

Alcaraz le ganó a Djokovic en la semifinal del Masters 1000 de Madrid.

Alcaraz, que le ganó a Djokovic el único cruce que tuvieron hasta el momento, también superó a Nole en otro rubro: el murciano ganó su primer Grand Slam a sus 19 años y cuatro meses, mientras que el serbio lo logró en el Australian Open con 20 años y ocho meses.

Ahora, Carlitos, como le gusta que lo llamen, hizo realidad los pronósticos de que sería una amenaza para los récords del Big 3. Por el momento, ni Djokovic ni Rafa Nadal (otro que lo saludó por su logro) lo toman de esa manera, sino que arroparon y felicitaron a la más joven estrella del tenis.