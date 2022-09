La reacción de Alcaraz cuando lo compararon con el Big 3: "A Nadal, Federer y Djokovic los..."

No necesitaba confirmación, pero el US Open 2022 fue el primer sello del pasaporte hacia la grandeza: Carlos Alcaraz se consagró campeón y llegó a la cima del tenis para quedarse. A sus 19 años y cinco meses, el murciano se quedó con el último Grand Slam de la temporada y se convirtió en el primer adolescente en llegar al número 1 del ranking mundial desde su invención en 1973. Su precocidad, estilo de juego, talento y capacidad ganadora lleva a la casi inevitable comparación con el Big 3 de Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, pero el joven no quiere saber nada al respecto.

Alcaraz venció a Casper Rudd en cuatro sets, ganó el US Open y alcanzó el número 1 del ranking.

Desde el batacazo contra Tsitsipas el año pasado hasta su título en esta edición, el ascenso de Alcaraz fue meteórico. En un lapso de un año, el español escaló 54 posiciones en el ranking ATP hasta llegar al primer lugar en el escalafón. Mientras tanto, se cansó de romper récords, como ser el más joven en ganar un ATP 500 y el segundo en llevarse dos Masters 1000, solo por detrás de Nadal. Tras coronarse en el US Open, el nacido en El Palmar puso paños fríos a las comparaciones: "No me quiero comparar con el Big 3", sentenció.

Luego, el segundo tenista más joven en ser campeón en Nueva York (Pete Sampras lo consiguió a los 19 años y 28 días) agregó: "A Nadal, Federer y Djokovic los admiro, todos quieren ser como ellos".

¡GRANDES! La comparación de la edad de Alcaraz con el 'Big 3' al ganar cada uno su primer Grand Slam:

uD83CuDFC6Federer: Wimbledon 2003 - 21 años, 10 meses y 28 días

uD83CuDFC6Nadal: R.Garros 2005 - 19 a y 2 d

uD83CuDFC6Djokovic: Australia 2008 - 20 a, 8 m y 5 d

uD83CuDFC6Alcaraz: US Open 2022 - 19 a, 4 m y 6 d pic.twitter.com/Y7vB7bkH4I — Gustavo Goitía (@goitiatenis) September 11, 2022

Otro de los datos que invita a imaginar una pelea de Alcaraz por meterse en los libros de historia del tenis es la cantidad de victorias que tiene ante el Top 20. En sus primeros 20 encuentros contra la elite del tenis, el español tiene un récord de 12-8 y ya le ganó a Djokovic y Nadal. Por su parte, Nole y Federer tuvieron peores estadísticas en esta cantidad de partidos, mientras que Rafa es el único que supera a su joven compatriota.

El dato de @marioboc17: Los puntos que necesitaron para llegar al #1 por primera vez:



uD83CuDDE8uD83CuDDED Federer: 9.825*

uD83CuDDEAuD83CuDDF8 Nadal: 11.595*

uD83CuDDF7uD83CuDDF8 Djokovic: 13.285

uD83CuDDECuD83CuDDE7 Murray: 11.185

uD83CuDDF7uD83CuDDFA Medvedev: 8.615

uD83CuDDEAuD83CuDDF8 Alcaraz: 6.740



*Ajustado al sistema actual pic.twitter.com/Z3KLkJ7rYU — Set Tenis (@settenisok) September 12, 2022

Sin embargo, muchos resaltaron la dificultad que presentaba ser número 1 en la época del Big 3 contra esta actualidad en la que Nole, Rafa y Roger enfrentan inconvenientes de distinto tipo. Ajustado al sistema actual de puntuación, el serbio necesitó más de 13 mil puntos para estrenarse en la cima del ranking, mientras que Rafa y Roger juntaron más de 11 y 9 mil, respectivamente. Por su parte, a Alcaraz le alcanzaron 6740 unidades para sentarse en el trono del tenis por primera vez.